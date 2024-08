Cristiano Ronaldo no se fue de la mejor manera del Manchester United a fines del 2022. Fue en plena Copa del Mundo de Qatar cuando se supo que rescindiría su contrato con el conjunto de Old Trafford para encaminar su carrera hacia Medio Oriente, luego de criticar a Erik ten Hag y a Ralf Rangnick, y de trascender las diferencias que tuvo con otros miembros del plantel como Bruno Fernandes.

Cada una de las controversias no hizo más que acabar intempestivamente el segundo proceso del Bicho en el conjunto británico, en el cual, de todos modos, es considerado ídolo por lo que obtuvo entre los años 2003 y 2009, principalmente, la tres consagraciones en la Premier League y la coronación en la UEFA Champions League 2008.

Por lo que no se descarta que en algún momento pueda volver. Tal como desea Louis Saha, excompañero de Cristiano Ronaldo en su primera etapa en el Manchester United. ”Cristiano Ronaldo tiene la pasión y la dedicación para volver algún día al Manchester United”, aseguró en conversación con TVSporten de Portugal.

En esa misma línea, el exdelantero de la Selección de Francia agregó: ”Su segunda etapa no terminó como todos esperaban y se puede entender qué fue lo que lo frustró. No vio la misma fórmula que en su etapa anterior y no vio la pasión de los jugadores jóvenes tal como estaba acostumbrado”.

El segundo proceso de Cristiano Ronaldo en el Manchester United no tuvo los resultados esperados.

Además, Louis Saha también destacó que el regreso de Cristiano Ronaldo tal vez no sea como jugador, sino en otra función como entrenador. Eso sí, apuntó que, entonces, tendrá que modificar sus modos en la comunicación: ”Ahora sabrá que necesita encontrar una nueva forma de comunicarse cuando sea entrenador, que quizá no sea tan dura ni tan directa como lo era cuando estaba en el club”.

Los números de Cristiano Ronaldo en el Manchester United

Cristiano Ronaldo obtuvo 10 títulos en el Manchester United. Todos corresponden a su primera etapa entre 2003 y 2009: 3 Premier League, 2 EFL Cup, 2 Community Shield, 1 FA Cup, 1 UEFA Champions League y 1 Mundial de Clubes. En este primer proceso anotó 118 goles y 61 asistencias en 292 partidos. Además, en el segundo ciclo llegó a convertir 27 tantos, lo que da un total de 145 gritos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Cristiano Ronaldo con el Al Nassr?

El contrato de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr vence el 30 de junio del 2025. Para ese entonces ya tendrá 40 años, aunque todavía ni menciona la chance de su retiro del fútbol. Por lo que no se descarta que renueve su vínculo con el elenco saudí o que decida seguir jugando, pero en otro club.