La contundente derrota del Al-Nassr ante el Al-Hilal en la final de la Supercopa de Arabia Saudí en el Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, tuvo consecuencias inmediatas en el banquillo del equipo que integra Cristiano Ronaldo. Es que según reportaron medios locales, la directiva determinó ponerle fin a la etapa de Luis Castro como entrenador.

La humillante derrota por 4 a 1 a manos del Al Hilal (que se acumulan a las frustraciones en la Final de la Copa del Rey, en la Champions League de la AFC y en la Liga Pro Saudí de la temporada pasada) dejó al descubierto las carencias del equipo y generó un profundo malestar en la dirigencia, así como también en la afición.

Ante esta situación, las autoridades de la dirección deportiva del Al Nassr a cargo de Fernando Hierro, en concordancia con los mandamases del club, decidieron apostar por un cambio de rumbo y buscar un nuevo entrenador que, sobre todo, pueda revertir la situación en pos de conseguir títulos de frente al inicio de la nueva temporada.

Sergio Conceição, el elegido para reemplazar a Luis Castro en el Al Nassr

Aunque aún no se hizo oficial, diversos medios de comunicación locales aseguran que el Al Nassr ya inició los contactos con Sergio Conceição. El técnico portugués de 49 años, que se encuentra sin equipo desde mediados de año tras su salida del Porto, es el principal candidato para ocupar el banquillo del equipo saudí que dejará vacante su compatriota Luis Castro.

Sergio Conceiçao será el próximo entrenador del Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Por cierto, Conceiçao cuenta con una amplia experiencia en el fútbol europeo tanto en su etapa de jugador como de estratega. Llegó a vestir las camisetas del Inter de Milán, de la Lazio, del Parma y del Porto, mientras que como técnico, además de los Dragones, condujo al Nantes de la Ligue 1 de Francia y al Sporting Braga de Portugal, entre otros.

Las frustraciones de Cristiano Ronaldo desde que es jugador del Al Nassr

Cristiano Ronaldo logró solo un título desde que es jugador del Al Nassr: el Campeonato de Clubes Árabes 2023. Sin embargo, al no ser organizado por la AFC, la FIFA no lo considera como oficial. Por lo tanto, CR7 no celebra un título desde que alzó la Copa Italia con la Juventus en 2021 (pasaron ya tres años).

Hasta entonces, lo único que consiguió el luso en lo que va de su experiencia en Medio Oriente son cuatro subcampeonatos. Dos por la Liga Pro Saudí, uno en la Copa del Rey y otro en la Supercopa de Arabia Saudí.