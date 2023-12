El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se enfrentó este lunes al equipo de Éver Banega, el Al-Shabab, por los Cuartos de Final de la Copa del Rey de Campeones, y algunos árabes intentaron molestar al portugués pidiendo a Messi con sus cantos y El Bicho les respondió.

Con el partido 2 a 1 a favor del Al-Nassr y un Cristiano Ronaldo desequilibrante a pesar de no haber convertido, los fanáticos del Al-Shabab quisieron desconcentrar al portugués, por lo que empezaron a cantar por el astro argentino al ritmo de “Messi, Messi, Messi…”. Cristiano no lo dejó pasar y le hizo un gesto a toda la afición.

El portugués, con una sonrisa en su rostro, hizo el gesto a los fanáticos para que canten aún más fuerte. Su reacción fue capturada directamente por la cámara en la transmisión oficial, ya que el partido se encontraba detenido mientras atendían a un jugador.

Cristiano Ronaldo manda a cantar más alto a la afición

El histórico debate entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi parece no tener fin, al punto de que ni siquiera una IA pudo decidirse hacia un lado o el otro, pero no parecer importarle demasiado al luso. O al menos eso es lo que demuestra en el terreno de juego.

Cristiano llegó al Gol 50 en el 2023

Con el partido ya prácticamente decidido, la segunda respuesta de Cristiano Ronaldo a los fanáticos del Al-Shabab llegó en forma de un nuevo gol. Completó la jugada con una gran pared, y definió de primera al segundo palo.

Es el tanto número 50 de Cristiano Ronaldo en lo que va del año natural, y al día de hoy, con 38 años, es el futbolista con más goles en todo el mundo, por delante de jugadores como Harry Kane, Kylian Mbappé o Erling Haaland.

Messi le dio la espalda a la liga árabe para irse a Estados Unidos

Recientemente Lionel Messi recibió el premio al Atleta del Año por parte de la Revista TIMES, y el argentino habló con la propia revista. Allí reveló que tuvo ofertas de ambas partes, pero que prefirió hacer a un lado la oportunidad de ir a Arabia.

“Es cierto que estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante… en un futuro próximo”, comentó Messi.

No obstante, lo reconoció como una tercera chance muy distante, mientras que volver a España era la inicial. “Mi primera opción era volver a Barcelona, ​​pero no fue posible. Traté de regresar y no sucedió”, reconoció Leo.