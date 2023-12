El Al Nassr de Cristiano Ronaldo cumplió con uno de los objetivos planteados para la primera parte de la temporada 2023/2024: clasificar a los Octavos de Final de la Champions League de la AFC. Lo logró gracias a que ganó cuatro de los seis encuentros correspondientes a su grupo (los otros dos los empató), que compartió con Persépolis de Irán, Al Duhail de Qatar e Istiklol Dushanbe de Tayikistán.

De esta manera, el conjunto que integra el portugués (desde enero de este año) es uno de los 10 equipos que avanzaron directamente a la instancia de eliminación del certamen que define al campeón del continente asiático y que, a la postre, brinda uno de los cupos para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA de Estados Unidos 2025.

Los otros clasificados hasta entonces, además de Al Nassr de Cristiano Ronaldo, como primeros de sus zonas, son: Al Ain de Emiratos Árabes, Nasaf de Uzbekistán, Bangkok United de Tailandia, Kawasaki Frontale de Japón, Pohang Steelers de Corea del Sur, Al Ittihad y Al Hilal de Arabia Saudita. Además, como mejores segundos también obtuvieron sus boletos: Al Fayha de Arabia Saudita, Sepahan de Irán y Navbahor de Uzbekistán. Restan determinar tres plazas más.

Ahora, del 12 al 14 de febrero del 2024 se llevarán a cabo los encuentros de ida de los Octavos de Final y del 19 al 21 del mismo mes se desarrollarán los duelos de vuelta. Los cruces se darán a conocer mediante sorteo. Después del 4 al 13 de marzo los choques por los Cuartos de Final, del 16 al 24 de abril las semifinales y el 11 de mayo será la Final de ida y una semana más tarde la Final de vuelta.

Máximos campeones de la Champions League de la AFC

La Champions League de Asociación Asiática de Fútbol se jugó por primera vez en 1967. En aquella edición, el Hapoel de Israel derrotó 2 a 1 en la Final al Selangor de Malasia. Desde entonces, los tres que más títulos obtuvieron son el Al Hilal de Arabia Saudita con 4, el Urawa Red Diamonds de Japón y el Pohang Steelers, ambos con 3 consagraciones.

Del mismo modo, el país que ostenta más títulos es Corea del Sur con 12 entre seis clubes: Pohang Steelers (3), Seongnam F. C. (2), Jeonbuk Hyundai Motors F. C. (2), Suwon Samsung Bluewings F. C. (2), Ulsan Hyundai F. C. (2), Busan IPark F. C. (1). El que le sigue es Japón con 8: Urawa Red Diamonds (3), Jubiro Iwata (1), J. E. F. U. Ichihara Chiba (1), Tokyo Verdy (1), Gamba Osaka (1), Kashima Antlers (1).

Al Nassr de CR7, segundo en la Liga Pro Saudí

Ahora, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo va por tratar de ser campeón tanto de la Champions League de la AFC como de la Liga Pro Saudí. En este último se ubica segundo con 34 unidades, a siete del líder y su máximo rival Al Hilal, con quien, por cierto, viene de caer 3 a 0 el pasado viernes primero de diciembre. Por otra parte, el elenco de CR7 es uno de los integrantes de los Cuartos de Final de la Copa del Rey de Campeones de Clubes Árabes. Enfrentará al Al Shabab.