El Manchester United afronta un proceso de cambios con la compra del 25 por ciento del empresario Jim Ratcliffe, quien se presentó como una esperanza de aire de renovación ante la gestión de la familia Glazer, en medio de la decadencia deportiva que lo tiene al primer equipo afuera de las competiciones europeas y octavo en la tabla de posiciones de la Premier League.

Y dentro de las cuestiones en las que el dueño de INEOS pretende actuar con prioridad, se encuentra el estado de las instalaciones de la institución, tanto del Old Trafford como del predio de entrenamientos de Carrington, que quedó bajo la lupa desde que Cristiano Ronaldo, en una entrevista con Piers Morgan en 2022, dijo que el sitio presentaba ”baldosas sueltas y astilladas” y que ”la faltante de mantenimiento” era notoria.

Tras casi dos años de aquel comentario de CR7, el Manchester United parece haber decidido realizarle una reforma al campo de entrenamientos, aunque no descartan inclinarse directamente por mudarse a un predio que esté a la altura, teniendo en cuenta los avances en la infraestructura de sus vecinos: Manchester City, Liverpool y Tottenham.

Es que según reporta el portal Manchester Evening News, el complejo de Carrington, que tiene apenas 24 años, está totalmente descuidado y su estructura, así como su ubicación, es incómoda tanto para los futbolistas como para el cuerpo técnico, familiares de los jugadores de divisiones inferiores, espectadores y periodistas.

Según describe el medio citado, concretamente, el estacionamiento es limitado y está pegado a un estanque. La sala de prensa da el aspecto de ser provisoria y hasta improvisada, los campos para las prácticas no están en el mejor estado y los pasillos se inundan los días de lluvia. Por eso, Jim Ratcliffe, paralelamente a la reforma que necesita el Old Trafford, estaría evaluando invertir en lo inmediato para mejorar las condiciones de los ensayos del equipo que, hasta hoy, comanda Erik ten Hag.

Cristiano Ronaldo no solo criticó al predio de Carrington

La declaración de Cristiano Ronaldo sobre el predio de Carrington fue una más de las frases explosivas sobre lo que fue su segunda etapa en el Manchester United. De Erik ten Hag dijo que no lo respetaba. De Ferguson, que es consciente de que el United no está yendo en buena dirección. Y, entre otras, que la directiva no le creyó que su hija tenía bronquitis cuando debió ausentarse al inicio de la pretemporada.

