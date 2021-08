Los Juegos Olímpicos tuvieron la primera final de BMX Freestyle de su historia. Fue la categoría femenina la que abrió la ronda de finales en la pista del parque Aomi y ya hay medallista de oro en Tokio 2020. La representante de la delegación de Reino Unido, Charlotte Worthington se convirtió en la primera campeona de la historia. La británica superó a la favorita, Hannah Roberts.

Tokio 2020 es la primera edición de los Juegos Olímpicos que incluye BMX entre sus disciplinas, añadiendo las competiciones de modalidad de carrera y Freestyle. Este domingo 1 de agosto se ha definido la competencia femenina de estilo libre en la capital japonesa y Charlotte Worthington anotó su nombre en la historia.

Batacazo de Worthington

La ciclista estadounidense, Hannah Roberts llegaba como principal favorita a llevarse la primera medalla de oro de la historia de los Juegos Olímpicos en BMX Freestyle. Sin embargo, hubo sorpresa en la pista de la capital japonesa, ya que una lesión le jugó en contra a la número 1 del mundo.

La norteamericana no sumó un buen puntaje en la segunda salida, registrando únicamente el 96,10 de la primera vuelta. Esto le dio espacio a una Charlotte Worthington para dar la sorpresa en las finales, quien no había tenido buen registro en la primera vuelta. Cabe recordar que en BMX no se califica por promedio, sino que se cuenta el mejor puntaje de ambos heats.

Fuente: Getty

Worthington saltó a la pista de Aomi para su segunda vuelta con el 96.10 de Roberts como meta y no decepcionó. La representante de Reino Unido consiguió una calificación de 97.50, llevándose así la primera medalla de oro de la historia en BMX Freestyle. Roberts quedó en la segunda plaza del podio, mientras que la de bronce se la llevó la suiza, Nikita Ducarroz.