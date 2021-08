La actuación de Novak Djokovic en estos Juegos Olímpicos estuvo muy por debajo de las expectativas. El número uno del ranking ATP llegaba a Tokio 2020 como sólido candidato a la medalla de oro y se ha marchado de Japón con las manos vacías. El serbio se mostró sumamente frustrado ante la prensa.

Novak Djokovic fue derrotado en el partido por la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos por el español, Pablo Carreño. El ibérico se impuso 6-4, 6-7 (6/8) y 6-3 en 2 horas y 49 minutos con un juego de alta intensidad, quedándose con el tercer lugar del podio y dejando al serbio sin absolutamente nada.

Frustración

Los gestos de molestia de Nole se hicieron visibles a lo largo del partido. Desde quejas con el árbitro, gritos al cielo e incluso lanzando su raqueta contra las tribunas. El número uno del mundo venía con un año perfecto luego de ganar el Australian Open, Roland Garros y Wimbledon, apuntando a los Juegos Olímpicos y US Open para el Golden Slam.

"Lamento no haber ganado una medalla para mi país. He perdido las dos oportunidades en individuales y dobles mixtos. Ayer y hoy mi nivel de tenis bajó debido a que estoy física y mentalmente exhausto, pero no me arrepiento en absoluto de haber venido a los Juegos. Creo que no hay coincidencias en la vida, que todo pasa por algo. He sufrido derrotas muy dolorosas tanto en los Juegos como en grandes torneos y en general esas derrotas me han hecho más fuerte en todos los aspectos" dijo el serbio ante la prensa.

Fuente: Getty

Novak Djokovic ha confirmado desde ahora que volverá a jugar por la gloria olímpica en París 2024. "Lo seguiré intentando para estar en París 2024 para pelear por medallas para mi país. He decepcionado a muchos aficionados serbios. Esto es deporte. Lo di todo pero no fue suficiente. Me he dejado todo en la pista".