"Contagios", "aislamientos" y "vacunados" son palabras mucho más mencionadas por estos días en el mundo del tenis que "set", "tie break", "game". Con el Abierto de Australia a la vuelta de la esquina, el primer compromiso fuerte del 2022, el Covid-19 acapara toda la atención en el Circuito ATP.

Tras haber dado positivo de Coronavirus en la burbuja de US Open y en Hamburgo, Benoit Paire, actual 46° del ranking, volvió a contraer la enfermedad y su participación para el primer Grand Slam del año corre peligro. En la anterior edición tuvo que hacer una cuarentena de 14 días para participar.

Este miércoles, harto de la situación que vuelve a vivir, publicó un efusivo mensaje en sus redes sociales en las que despotricó contra las consecuencias de contagiarse Covid-19, pero en el que también aprovechó para lanzarle un dardo a la ATP.

"Hola, me llamo Benoit Paire y por 250° vez doy positivo por COVID. No puedo lidiar más con esta mierda de Covid. ¿Que cómo estoy? Por culpa del Covid tengo mocos, pero por culpa de todas estas cuarentenas pasadas en una habitación de hotel al otro lado del mundo, no me siento bien mentalmente ¡El año pasado fue duro, y este año empieza exactamente igual!", escribió el tenista francés.

Y conluyó: "Sólo una cosa, estoy 100% a favor de la vacuna, pero vivamos como antes del Covid, si no, no le veo sentido y es secundario, pero ATP, ¿cómo defiendes a los jugadores en mi caso?". El Abierto de Australia calienta motores en un nuevo contexto pandémico.