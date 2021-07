Para el actual hombre más rápido de todos los tiempos, no hay un humano que en Tokio 2020 pueda superarlo. ¿Tendrá razón?

Se retiró y todos, absolutamente todos, lo extrañan. Su estela triunfal, su histrionismo y carisma, su talento estarás ausentes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Atrás quedaron sus carreras frenéticas, de menor a mayor, con las que dominó los 100 y 200 metros libres durante más de una década. Pero lo que aún no quedaron atrás son sus récords que todavía están vigentes. Con 9.58 y 19.19 obtenidos en e Mundial de Berlín 2009, hasta ahora nadie pudo correr más rápido que El Rayo.

El jamaicano Usain Bolt se retiró de las pistas el 12 de agosto de 2017, en el Mundial de Londres, pero su magnética presencia nunca dejó se estar presente. Ahora, a días de inaugurarse los Juegos de Tokio, el vigente récord mundial de 100 y 200 metros afirmó que sus récords seguirán vigentes más allá de esta cita olímpica. "Estoy muy seguro", afirmó Bolt en un directo de Instagram con Olympics, el sitio oficial de Tokio 2020. Y agregó: "No digo que no vaya a pasar, pero no creo que eso vaya a suceder ahora porque estoy viendo que nadie esté al nivel [para correr en] 9.58 o 19.19 segundos. Veremos qué pasa".

Y su gran favorito para los 100 metros es el estadounidense Trayvon Bromell, líder durante todo 2021 merced a los 9.77 que marcó el pasado 5 de junio. “Ha dado un paso al frente y ha demostrado que está preparado y en forma. Mientras siga sano y en forma, debería estar en lo más alto. Mentalmente es duro. Un solo error [en la] final de los 100m puede ser la perdición”, apuntó Bolt.