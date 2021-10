Algo más que un guiño. A cien días de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2002, fueron presentadas los diseños de las medallas oficiales que recibirán los deportistas. Se llaman "Tong Xin" (Juntos como uno) y están compuestas por los cinco aros en el centro.

El diseño se basa en los medallones con el círculo concéntrico de jade de la antigua China, con los cinco anillos representando el espíritu olímpico que une a las personas y el esplendor de los Juegos Olímpicos de Invierno compartido por todo el mundo.

Los Juegos de invierno se desarrollarán en la denominada Ciudad Prohibida, del 4 al 20 de febrero de próximos, con la premisa de que sean "dinámicos, seguros y espléndidos". Por eso, la forma de las medallas de oro, plata y bronce es simple y clásico, y recuerda a las preseas con incrustaciones de jade de los Juegos de Verano de 2008. De esta forma, se muestra de nuevo a Pekín como la primera "ciudad olímpica dual" en acoger Juegos Olímpicos de Verano y de Invierno. La premisa de Pekín 2022 es construir sobre el cautivador legado de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Los cinco aros olímpicos están grabados, en la parte central del anverso de las medallas, con las palabras "XXIV Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022"; alrededor de ellos, rodeados por patrones de hielo, nieve y nubes. En la parte posterior, el emblema de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 se ubica en el centro, con el nombre completo en chino de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022(北京2022年第24届冬季奥林匹克运动会) alrededor. Y en la parte posterior de la medalla aparece el nombre de la prueba grabado en el anillo exterior. El anillo es cóncavo, lo que recuerda al diseño de los tradicionales colgantes de jade. Los diseños tallados de estos anillos están inspirados en patrones tradicionales chinos.

Por su parte, las medallas de los Juegos Paralímpicos de Invierno están inspiradas en el mismo concepto y utilizan el mismo diseño que las medallas olímpicas convencionales. Para los Juegos Paralímpicos de Invierno 2022, la parte delantera de las medallas tiene grabado el emblema del Comité Paralímpico Internacional (IPC) y a su alrededor están grabadas las palabras “Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022” en inglés y caracteres en braille. El emblema de los Juegos Paralímpicos de Invierno Pekín 2022 está grabado en el centro de la parte trasera de las medallas, con el nombre completo en chino de los Juegos Paralímpicos de Invierno grabado a su alrededor.

Otra vez, público:

Asimismo, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que estos Juegos significarán el regreso del público a la máxima cita del deporte global. En Tokio 2020 no hubo, aunque esos espectadores deberán ser pura y exclusivamente de China continental. Los deportistas que estén vacunados no deberán hacer cuarentena y pasarán directamente a una burbuja, mientras que, los que no estén inoculados se verán obligados a hacer un aislamiento de tres semanas. Igualmente, todos los participantes de los Juegos estarán sujetos a test diarios.

Por ello, aquellos atletas que no cumplan con los protocolos o se resistan a ellos pueden sufrir graves sanciones como la descalificación de la competencia, la expulsión de la Villa Olímpica o castigos económicos. China aceptará todas las vacunas que estén avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y usará un sistema de circuito cerrado desde el mes de enero hasta marzo en aquellas zonas que estén en relación a los Juegos. El circuito incluye sectores gastronómicos, transporte, hoteles y los propios eventos.