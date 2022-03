Yulimar Rojas sigue poniendo en alto el deporte venezolano y ha vuelto a hacer historia. La atleta criolla se ha hecho con un nuevo título mundial en triple salto, estableciendo una nueva marca en pista cubierta. La campeona ha superado su propio récord de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Se define el Campeonato Mundial de Atletismo de pista cubierta en la ciudad de Belgrado (Serbia) y ha finalizado la modalidad de triple salto femenino. Yulimar Rojas se ha alzado en lo alto del podio, estableciendo una nueva marca mundial y convirtiéndose en la primera atleta con 3 medallas de oro en la modalidad.

La campeona de Venezuela, tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, era portadora del récord mundial y récord olímpico con un salto impecable de 15.43 metros en pista cubierta. Parecía cuestión de tiempo para que la atleta quebrara su propia marca y finalmente ocurrió.

Rojas había asegurado el oro mundial en su primer salto. Sin embargo, tal y como ocurrió en Tokio, la caraqueña tenía el récord en la mira. Fue en su sexto y último salto que la campeona olímpica y ya campeona mundial registró un salto de 15,74, válido para quebrar su propia marca en pista cubierta.

¿Superará los 16 metros?

Tras el logro histórico, Yulimar Rojas aclaró que su objetivo no ha sido alcanzado. Desde la pista, la venezolana aseguró que no descansará hasta romper la barrera de los 16 metros. "Nací para saltar 16 metros y esto es lo que me inspira a ayudar a inspirar a otros... Sé que tengo 16 metros en mis piernas y ese es mi objetivo".