El próximo gran torneo en el calendario de la ATP es el Masters 1000 de París y Novak Djokovic, el número uno del mundo, aguarda en la segunda ronda hasta conocer al rival con quien debutará en este torneo que ganó en cinco oportunidades entre 2009 y 2019.

El húngaro Márton Fucsovics y el italiano Fabio Fognini chocarán en la primera ronda para ganarse el derecho a enfrentar en la siguiente a Nole. Mientras esto sucede, el foco del tenis internacional pasa por el primer Grand Slam del año y su organización.

Djokovic ya se encuentra en París entrenando para la competencia y este domingo se refirió a lo que se viene en Australian Open. Se cree que el torneo obligará a los jugadores no vacunados a realizar una cuarentena de 14 días al ingresar al país oceánico, mientras que los vacunados tendrán libre acceso.

El serbio mantiene dudas alrededor de su participación, además de no haber aclarado si ya se ha vacunado: "Voy a decidir si voy a Australia o no después de ver la declaración oficial de Tennis Australia. Hasta ese momento no voy a hablar más de ello, porque no quiero ser parte de las especulaciones".

La presencia de Djokovic en el torneo es crucial en cuanto a su figura en el deporte y lo que puede llegar a lograr allí. Hasta el momento acumula 20 Grand Slams ganados y está igualado con Roger Federer y Rafael Nadal, Australian Open es la próxima oportunidad de quedar en soledad como el máximo ganador de torneo grandes tras haberla perdido en la última edición de US Open ante Daniil Medvedev.