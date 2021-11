Sigue vigente. Incluso, ya fuera de las pistas. Usain Bolt aún puede presumir que nadie corre más rápido que él. El rey de la velocidad no tardó mucho en dejar su parecer sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y, sobre todo, en referencia a su prueba, los 100 metros llanos. “Podría haber ganado la carrera de los 100 metros llanos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Realmente lo eché de menos. Me decía 'me gustaría estar allí', y poder vivir de nuevo aquellos tiempos, fue difícil para mí ver esa carrera", dijo Bolt en una conferencia que dio en Dubái por un evento publicitario de una gaseosa. Allí, el jamaicano de 35 años (21 de agosto de 1986) repasó el año del atletismo, en el que sobresalió Lamont Marcell Jacobs como nuevo monarca de los 100 metros planos. En su visión, podría haber ganado su cuarto oro olímpico de forma consecutiva en los Juegos de Tokio 2020.

"Cuando me retiré en 2017 mi entrenador me dijo esto: 'Tus rivales no son más rápidos, eres tú, que eres más lento'. Nunca lo había pensado así. Y es verdad. Muchos atletas no han mejorado sus tiempos. Empujé tanto el límite que empecé a retroceder con mis tiempos. Que hubiera corrido la final en 9,80 (el tiempo que logró Jacobs) habría sido posible. 3l hecho es que los chicos no van realmente rápido. Lo sé porque he estado en esa barrera durante mucho tiempo y solo di pasos atrás con el avanzar de los años. Así que estaría en ese registro", señaló.

Bolt, actualmente, ostenta los récords del mundo de los 100 metros llanos (con 9,58 segundos, y de los 200 metros -con 19,19), manifestó que no ve a ningún atleta actual que sea capaz de romper sus registros en ambas distancias. "Alcancé todo lo que se podía lograr en el deporte, la pregunta era si tenía la motivación. Además, no creo que vea a alguien de la generación actual que pueda batir mis récords. Tengo varios años por delante para retener esas marcas".

Sin embargo, en 2021, Trayvon Bromell (nacido en 1995) lidera el ranking de los 100 metros con un 9,76 fijado en Nairobi (Kenia). Bolt no marca un tiempo más rápido que el del americano desde 2012, cuando se proclamó oro olímpico en Londres con un 9,63 (una de las mejores marcas de todos los tiempos).

Asimismo, Bolt aprovechó para dejar su parecer sobre los hechos de racismo que siguen dejando su huella en el mundo, incluso en el deporte. "Me hubiese arrodillado, sin lugar a dudas", sentenció. Un auténtico Bolt.