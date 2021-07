Se aproxima una nueva jornada de las Artes Marciales Mixtas que ofrece la UFC. En lo que tiene que ver con la UFC Fight Night a efectuarse este sábado 31 de julio lo cierto es que la gran batalla es la que efectuarán Uriah Hall vs. Sean Strickland, luchadores que pertenecen a la categoría de peso mediano. Para poder seguir esta gran jornada de muchas peleas lo debes hacer, desde gran parte de Sudamérica, por la pantalla de ESPN 2, aunque también lo podrás ver de forma ONLINE por UFC Fight Pass según tu país.

Pasando a los peleadores de la próxima jornada, Uriah Hall es un jamaiquino que actualmente ostenta un récord de 17 victorias en las 26 peleas que disputó a partir de su estreno en la categoría el 29 de octubre de 2005. Además, el oriundo en Spanish Town lleva cuatro luchas ganadas de forma consecutiva, siendo la más reciente ante el norteamericano Chris Weidman el 24 de abril de 2021, pelea que definió por nocaut técnico.

Mientras que su oponente, Sean Strickland, es un estadounidense que acumula 23 triunfos con 3 caídas en las 26 peleas llevadas a cabo hasta el momento desde que comenzó su etapa en MMA el 22 de marzo de 2008. Ahora bien, el nacido en New Bern no tiene un combate desde el 1° de mayo de 2021, cuando triunfó sobre el polaco Krzysztof Jotko por decisión unánime de los jueces.

+La previa de Uriah Hall y Sean Strickland

UFC Vegas 33: Cartelera completa con estelares y preliminares

Cartelera Estelar

Peso mediano: Uriah Hall vs. Sean Strickland

Peso gallo: Kyung Ho Kang vs. Rani Yahya

Peso paja: Gloria de Paula vs. Cheyanne Buys

Peso wélter: Niklas Stolze vs. Jared Goode

Peso gallo: Ryan Benoit vs. Zarrukh Adashev

Peso wélter: Bryan Barberena vs. Jason Witt

Combates preliminares

Peso gallo: Nicco Montaño vs. Yanan Wu

Peso pluma: Collin Anglin vs. M. Baghdasaryan

Peso liviano: C. Gruetzemacher vs. Rafa García

Peso pluma: Danny Chavez vs. Kai Kamaka III

Peso paja: Ashley Yoder vs. Jinh Yu Frey

Peso gallo: Trevin Jones vs. Ronnie Lawrence

Peso wélter: Orion Cosce vs. Philip Rowe

¿Cuándo se disputa el UFC Fight Night Vegas 33?

El UFC Fight Night Vegas 33 tendrá lugar este sábado 31 de julio, desde el UFC APEX de Las Vegas y la pelea estelar de la noche será entre Uriah Hall y Sean Strickland.

Preliminares:

Argentina y Uruguay: 19:00 horas

Colombia, Ecuador, México y Perú: 17:00 horas

Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia: 18:00 horas

España: 0:00 horas (domingo)

Estados Unidos: 15:00 PT / 18:00 ET

Estelares:

Argentina y Uruguay: 22:00 horas

Colombia, Ecuador, México y Peru: 20:00 horas

Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia: 21:00 horas

España: 3:00 horas (domingo)

Estados Unidos: 18:00 ET / 21:00 PT

UFC Fight Night Vegas 33: ¿Qué canal transmite EN VIVO las peleas?

Tanto las peleas preliminares como las estelares serán televisadas por ESPN 2 para Sudamérica, excepto en Chile que será por FOX Sports 1 y en México que podrá verse en FOX Sports y UFC Fight Pass. La plataforma de streaming ONLINE transmitirá EN VIVO para cualquier país. En España será emitido por DAZN.