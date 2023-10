Este viernes 20 y domingo 22 de octubre se registrarán tres jornadas cargadas de eventos deportivos. Por lo que en Bolavip recopilamos horarios y canales de transmisión para los encuentros más importantes.

Tras las fechas de Eliminatorias para la Euro 2024 y el Mundial 2026, ahora se retoma la actividad a nivel de clubes. Por lo mismo toda la atención estará en las importantes liga de Europa que vuelven con partidos claves en plena temporada.

Pero además de ello, también se podrán disfrutar de encuentros del mundial de rugby, NFL, NBA, béisbol, tenis y hasta la Fórmula 1. Lo que amplia la variedad de opciones de eventos para seguir.

Agenda deportiva: viernes 20 de octubre

Para esta jornada se registra una nueva fecha de la Copa de la Liga de Argentina. Tigre versus Newells y Boca Juniors ante Unión en su retorno a la ‘Bombonera’ serán protagonistas. Este último será un duelo clave ya que servirá para seguir afinando el equipo que disputará la final de Copa Libertadores.

En tanto en Europa se retoma la actividad a nivel de las ligas más importantes. La Bundesliga, LaLiga y Ligue 1 vuelve a jugar en lo que será la previa de sábado y domingo cargados de partidos.

Además en el rugby destacan las semifinales del Mundial que se disputa en Francia. Para este viernes inicia la jornada de definición el duelo entre los ‘Pumas’ de Argentina contra los ‘All Blacks’ de Nueva Zelanda.

Copa de la Liga – Argentina

⚽Tigre vs Newells: TyC Sports, ESPN Premium, Star+, AFA Play, Paramount, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:45 hs | 🇺🇸 PT 14:45 hs | 🇪🇸 23:45 hs

⚽ Huracán vs Instituto: TyC Sports, ESPN Premium, Star+, AFA Play, Paramount, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

⚽ Talleres (C) vs Arsenal: TyC Sports, ESPN Premium, Star+, AFA Play, Paramount, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

⚽ Boca Juniors vs Unión: TyC Sports, ESPN Premium, Star+, AFA Play, Paramount, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

Bundesliga – Alemania

⚽ Borussia Dortmund vs Werder Bremen: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+,

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:30 hs | 🇺🇸 PT 11:30 hs | 🇪🇸 20:30 hs

Ligue 1 – Francia

⚽ Le Havre vs Lens: Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

LaLiga – España

⚽ Osasuna vs Granada: Star+, DirecTV, Sky HD, GOL Play, Movistar+, DAZN LaLiga

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Mundial Rugby

🏉 Los Pumas vs Nueva Zelanda: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

WNBA – 5º partido

🏀 Aces vs Liberty: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

Euroliga

🏀 Barcelona vs Bayern Munich: Euroliga Movistar+, DirecTV Sports, FloSports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

MLB – playoffs

⚾ Rangers vs Astros: Star+, Movistar+, Fox Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

⚾ Dbacks vs Phillies: Star+, Movistar+, Fox Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:07 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:07hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:07 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:07 hs | 🇺🇸 PT 17:07 hs | 🇪🇸 02:07 hs

Agenda deportiva: sábado 21 de octubre

Para la jornada de este sábado ya retoman de lleno la Premier League, Bundesliga, LaLiga y Serie A. Entre los duelos más destacados asoman Liverpool vs Everton; Sevilla vs Real Madrid y Torino vs Inter de Milán.

Pero esto no será todo porque el Brasileirao también tendrá seis partidos y la MLS comienza a cerrar la fase regular. Lo que además significa el último encuentro de Inter Miami con Lionel Messi en esta temporada.

En otros deportes Inglaterra juega contra Sudáfrica en la otra semifinal del Mundial de Rugby y se realiza el sprint del Moto GP en Australia. También serán las semifinales del ATP 500 de Tokio.

Premier League – Inglaterra

⚽ Liverpool vs Everton: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 8:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 7:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 6:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 5:00 hs | 🇺🇸 PT 4:00 hs | 🇪🇸 13:00 hs

⚽ Bournemouth vs Wolverhampton: Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Brentford vs Burnley: Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Manchester City vs Brighton And Hove: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Newcastle vs Crystal Palace: Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Nottingham Forest vs Luton Town: Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Chelsea vs Arsenal: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:00 hs | 🇺🇸 PT 09:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

⚽ Sheffield United vs Manchester United: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

LaLiga – España

⚽ Real Sociedad vs Mallorca: Star+, DirecTV, Sky HD, GOL Play, Movistar+, DAZN LaLiga

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 9:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 8:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 7:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 6:00 hs | 🇺🇸 PT 5:00 hs | 🇪🇸 14:00 hs

⚽ Getafe vs Betis: Star+, DirecTV, Sky HD, GOL Play, Movistar+, DAZN LaLiga

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 9:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:15 hs | 🇺🇸 PT 07:15 hs | 🇪🇸 16:15 hs

⚽ Sevilla vs Real Madrid: Star+, DirecTV, Sky HD, GOL Play, Movistar+, DAZN LaLiga

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:30 hs | 🇺🇸 PT 09:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

⚽ Celta vs Atletico Madrid: Star+, DirecTV, Sky HD, GOL Play, Movistar+, DAZN LaLiga

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Serie A – Italia

⚽ Hellas Verona vs Napoli: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Torino vs Inter: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:00 hs | 🇺🇸 PT 09:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

⚽ Sassuolo vs Lazio: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

Bundesliga – Alemania

⚽ Union Berlin vs Stuttgart: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:30 hs | 🇺🇸 PT 06:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

⚽ Friburgo vs Bochum: Star+, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:30 hs | 🇺🇸 PT 06:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

⚽ Darmstadt vs RB Leipzig: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:30 hs | 🇺🇸 PT 06:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

⚽ Hoffenheim vs Frankfurt: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:30 hs | 🇺🇸 PT 06:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

⚽Wolfsburgo vs B. Leverkusen: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:30 hs | 🇺🇸 PT 06:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

⚽ Mainz 05 vs Bayern Munich: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:30 hs | 🇺🇸 PT 09:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

Superliga – Turquía

⚽ Galatasaray vs Besiktas: Star+, beIN Sports, Fanatiz,

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:00 hs | 🇺🇸 PT 09:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

Ligue 1 – Francia

⚽ PSG vs RC Strasbourg: Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 08:00 hs | 🇪🇸 17:00 hs

⚽ Niza vs Marsella: Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Mundial rugby Francia 2023

🏉 Inglaterra vs Sudáfrica: Star+, ESPN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Brasileirao

⚽ Bahia vs Fortaleza: Star+, Fanatiz México, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:30 hs | 🇺🇸 PT 14:30 hs | 🇪🇸 23:30 hs

⚽ Cuiabá vs Goias: Star+, Fanatiz México, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:30 hs | 🇺🇸 PT 14:30 hs | 🇪🇸 23:30 hs

⚽ Sao Paulo vs Gremio: Star+, Fanatiz México, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:30 hs | 🇺🇸 PT 14:30 hs | 🇪🇸 23:30 hs

⚽ Botafogo vs Paranaense: Star+, Fanatiz México, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

MLS – Estados Unidos

⚽ Charlotte FC vs Inter Miami: MLS Pass on Apple TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

Uruguay Primera División

⚽ Defensor sporting vs Cerro Largo:Star+, GolTV,Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

Venezuela Primera División

⚽ Caracas vs Deportivo Tachira: GolTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

⚽ Portuguesa vs Academia Puerto Cabello: GolTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

ATP 500 de Tokio

🎾 Semifinales – Horario por definir: Star+

Agenda deportiva: domingo 22 de octubre

Para la jornada de este domingo la agenda deportiva ofrece varios partidos atractivos en las principales ligas de Europa. Barcelona recibe al Athletic Club con el objetivo de seguir peleando en la parte alta de LaLiga.

En tanto, en la Serie A se registra el clásico entre el Milan y Juventus. En el Brasileirao, Inter juega contra Santos y Atlético Minero recibe a Cruzeiro. Mientras que en Perú se disputa un caliente encuentro entre Cienciano y Sporting Cristal.

Premier League – Inglaterra

⚽ Aston Villa vs West Ham:ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 11:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 10:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:30 hs | 🇺🇸 PT 08:30 hs | 🇪🇸 17:30 hs

LaLiga

⚽ Las Palmas vs Rayo Vallecano: Star+, DirecTV, Sky HD, GOL Play, Movistar+, DAZN LaLiga

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 9:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 8:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 7:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 6:00 hs | 🇺🇸 PT 5:00 hs | 🇪🇸 14:00 hs

⚽ Girona vs Almería: Star+, DirecTV, Sky HD, GOL Play, Movistar+, DAZN LaLiga,

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 9:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:30 hs | 🇺🇸 PT 07:30 hs | 🇪🇸 16:30 hs

⚽ Villarreal vs Deportivo Alavés: Star+, DirecTV, Sky HD, GOL Play, Movistar+, DAZN LaLiga,

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:30 hs | 🇺🇸 PT 09:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

⚽ Barcelona vs. A. Bilbao: Star+, DirecTV, Sky HD, GOL Play, Movistar+, DAZN LaLiga,

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Serie A

⚽ Roma vs Monza: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 7:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 6:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 5:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 4:30 hs | 🇺🇸 PT 3:30 hs | 🇪🇸 12:30 hs

⚽ Bologna vs Frosinone: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Salernitana vs Cagliari: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Atalanta vs Genoa: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:30 hs | 🇺🇸 PT 09:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

⚽ Milan vs Juventus: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

Bundesliga

⚽ Koln vs B. Mönchengladbach: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:30 hs | 🇺🇸 PT 06:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

⚽ Heidenheim vs Augsburg: Star+, ESPN, Sky HD, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 11:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 10:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:30 hs | 🇺🇸 PT 08:30 hs | 🇪🇸 17:30 hs

Ligue 1

⚽ Lorient vs Rennes: Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 8:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 7:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 6:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 5:00 hs | 🇺🇸 PT 4:00 hs | 🇪🇸 13:00 hs

⚽ Toulouse vs Reims: Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Lille vs Brest: Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Nantes vs Montpellier: Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Monaco vs Metz: Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 08:00 hs | 🇪🇸 17:00 hs

⚽ Lyon vs Clermont: Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Brasileirao

⚽ Flamengo vs Vasco da Gama: Star+, Fanatiz México, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ A. Mineiro vs Cruzeiro: Star+, Fanatiz México, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Internacional vs Santos: Star+, Fanatiz México, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Corinthians vs A. Mineiro: Star+, Fanatiz México, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:30 hs | 🇺🇸 PT 14:30 hs | 🇪🇸 23:30 hs

⚽ Bragantino vs Fluminense: Star+, Fanatiz México, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:30 hs | 🇺🇸 PT 14:30 hs | 🇪🇸 23:30 hs

⚽ Coritiba vs Palmeiras: Star+, Fanatiz México, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:30 hs | 🇺🇸 PT 14:30 hs | 🇪🇸 23:30 hs

Primera A – Colombia

⚽ Bocaya Chocó vs A. Nacional: Win Sports Online, Win Sports+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

⚽ Medellín vs D. Pereira: Win Sports Online, Win Sports+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

⚽ A. Petrolera vs D. Tolima: Win Sports Online, Win Sports+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:20 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:20 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:20 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:20 hs | 🇺🇸 PT 18:20 hs | 🇪🇸 03:20 hs

Primera A – Ecuador

⚽ Gualaceo vs Aucas: Star+, GolTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:30 hs | 🇺🇸 PT 10:30 hs | 🇪🇸 19:30 hs

⚽ Guayaquil City vs I. del Valle: Star+, GolTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

⚽ LDU Quito vs Emelec: Star+, GolTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

Primera División – Paraguay

⚽ Guaireña vs Nacional: DGO, DirecTV, Tigo Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

Primera Division – Perú

⚽ C. Manucci vs Binacional : Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

⚽ Sport Huancayo vs Sport Boys: Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

⚽ Unión Comercio vs D. Garcilaso : Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

⚽ Cienciano vs S. Cristal: Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

Primera División – Uruguay

⚽ Fenix vs Cerro: Star+, GolTV,Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:00 hs | 🇺🇸 PT 09:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

⚽ River Plate vs Peñarol: Star+, GolTV,Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ La Luz vs Plaza Colonia: Star+, GolTV,Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

Moto GP

🏍️ Gran premio de Australia: Star+, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 00:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 23:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 22:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 21:00 hs | 🇺🇸 PT 20:00 hs | 🇪🇸 05:00 hs

Formula 1

🏎 Gran Premio Estados Unidos: ESPN, Star+, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

ATP 500 Tokio

🎾 Final – Horario por confirmar: Star+

NFL

Bucaneros vs Falcons: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

Bears vs Raiders: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

Colts vs Browns: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

Giants vs Washington: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

Ravens vs Lions: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

Patriots vs Bills: ESPN, Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

Seahawks vs Cardinals: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

Rams vs Steelers: ESPN, Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

Chiefs vs Chargers: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:15 hs | 🇺🇸 PT 13:15 hs | 🇪🇸 22:15 hs