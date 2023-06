Llegó el momento para el desarrollo de una nueva edición del Draft de la NBA 2023, el cual tendrá lugar HOY, jueves 22 de junio. El mismo tendrá sede en el Barclays Center además de contar con la transmisión EN VIVO para Latinoamérica en Star+, junto con NBA League Pass hacia cualquier región del mundo.

Dentro de los jugadores más destacados en la elección, en este caso el Mock Draft, el podio está compuesto por Victor Wembanyama (1°), Scoot Henderson (2°) y Brandon Miller (3°). Existen 100 jugadores proyectados para cualquier equipo que podrán ser elegidos por cada una de las franquicias, donde el orden tuvo a San Antonio Spurs como el primero de todos para quedarse con el jugador estrella antes nombrado.

¿Cuándo y a qué hora es el Draft de la NBA 2023?

El Draft de la NBA 2023 se llevará a cabo HOY, jueves 22 de junio, con sede en el Barclays Center de Brooklyn, New York, a partir de las 20:00 hs (ET), 19:00 hs (CT), 18:00 hs (MT) y 17:00 hs (ET) de los Estados Unidos.

Horario por países

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Puerto Rico: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Panamá: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Costa Rica: 18:00 horas

México: 18:00 horas

¿Dónde ver EN VIVO el Draft de la NBA 2023?

En toda Latinoamérica se podrá ver EN VIVO a través de la plataforma de streaming, Star+, como también por NBA League Pass hacia cualquier parte del mundo. El evento será transmitido para Estados Unidos a través de las señales de ABC y ESPN.

¿Cómo es el orden de selección del Draft de la NBA 2023?

1° Ronda Equipo 2° Ronda Equipo 1 San Antonio Spurs 31 Detroit Pistons 2 Charlotte Hornets 32 Denver Nuggets (vía Pacers) 3 Portland Trail Blazers 33 San Antonio Spurs 4 Houston Rockets 34 Charlotte Hornets 5 Detroit Pistons 35 Boston Celtics (vía Blazers) 6 Orlando Magic 36 Orlando Magic 7 Indiana Pacers 37 Denver Nuggets (vía Thunder) 8 Washington Wizards 38 Sacramento Kings (vía Pacers) 9 Utah Jazz 39 Charlotte Hornets (vía Jazz) 10 Dallas Mavericks 40 Indiana Pacers (vía Nuggets) 11 Orlando Magic (vía Chicago Bulls) 41 Charlotte Hornets (vía Thunder) 12 Oklahoma City Thunder 42 Washington Wizards (vía Bulls) 13 Toronto Raptors 43 Portland Trail Blazers (vía Hawks) 14 New Orleans Pelicans 44 San Antonio Spurs (vía Raptors) 15 Atlanta Hawks 45 Memphis Grizzlies (vía Timberwolves) 16 Utah Jazz (vía Timberwolves) 46 Atlanta Hawks (vía Pelicans) 17 Los Angeles Lakers 47 Los Angeles Lakers 18 Miami Heat 48 LA Clippers 19 Golden State Warriors 49 Cleveland Cavaliers (vía Warriors) 20 Houston Rockets (vía Clippers) 50 Oklahoma City Thunder (vía Heat) 21 Brooklyn Nets (vía Suns) 51 Brooklyn Nets 22 Brooklyn Nets 52 Phoenix Suns 23 Portland Trail Blazers (vía Knicks) 53 Minnesota Timberwolves (vía Knicks) 24 Sacramento Kings 54 Sacramento Kings 25 Memphis Grizzlies 55 Indiana Pacers (vía Cavaliers) 26 Indiana Pacers (vía Cavaliers) 56 Memphis Grizzlies 27 Charlotte Hornets (vía Nuggets) 57 Chicago Bulls (vía Nuggets)* 28 Utah Jazz (vía 76ers) 58 Philadelphia 76ers* 29 Denver Nuggets (vía Pacers) 59 Washington Wizards (via Celtics) 30 LA Clippers (vía Bucks) 60 Milwaukee Bucks

*Tanto Chicago como Philadelphia perdieron los picks 57 y 58. Esto se debió a las sanciones que sufrieron de la liga por casos de tampering (conversaciones entre jugadores, entrenador o ejecutivo hacia otro jugador que aún no es agente libre).