Golden State Warriors se prepara para pelear por un nuevo título en la NBA. Con Stephen Curry como principal protagonista, una edición renovada del mejor baloncesto del mundo se aproxima, y ante ello, conoce lo que debes saber sobre “El Chef” y su equipo.

¿Cuál es el primer juego de Golden State Warriors en la temporada NBA 2023-24?

La NBA dio a conocer el calendario oficial de la temporada NBA 2023-24 y Golden State Warriors tiene su primer juego contra Phoenix Suns el martes 24 de octubre a las 22:00 ET. Stephen Curry, Klay Thompson y compañía tienen fecha de estreno.

Los refuerzos de Golden State Warriors para la NBA 2023-24

Golden State Warriors rompió el mercado y decidió hacer un polémico intercambio para firmar a Chris Paul como principal refuerzo para la NBA 2023-24. Además, los Dubs también firmaron a Cory Joseph y Dario Saric como nombres importantes y eligieron en el Draft a Brandin Podziemski y Trayce Jackson-Davis. Mientras que Lester Quiñones y Usman Garuba jugarán con el equipo de San Francisco bajo la modalidad de contrato doble vía.

¿Cuántos títulos tiene Stephen Curry en la NBA?

‘El Chef’ tiene la misma cantidad de campeonatos que LeBron James hasta el 2023 luego del último triunfo de Golden State Warriors en el 2022. Stephen Curry ha ganado cuatro títulos en la NBA: 2014-15, 2016-17, 2017-18 y 2021-22.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).