Tenían el escenario perfecto para hacer historia, pero al final de cuentas no les alcanzó, se les acabó la gasolina y fueron barridos en las Finales de la Conferencia Oeste 2023. Los Angeles Lakers volvió a fracasar en la NBA y luego de unos días se filtró lo que piensa LeBron James de Anthony Davis.

Y no sería la primera vez que lo piensa. Durante la temporada NBA 2022-23, LeBron se convirtió en el máximo anotador de la historia al superar los 38.387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar, pero no todos festejaron. Cuando ‘El Rey’ logró este récord histórico, Davis no festejó y se sentó en la banca de los Lakers.

¡Boom! Desde ese momento la relación entre LeBron James y Anthony Davis tuvo un quiebre, según el analista de Fox Sports, Colin Cowherd. Y no habría retorno. De acuerdo al periodista anteriormente mencionado, Los Angeles Lakers tendrían todo listo para intercambiar a ‘La Ceja‘.

Se filtró lo que piensa LeBron de Davis tras el fracaso de Lakers en la NBA

Los Angeles Lakers no pudo convertirse en el primer equipo en la historia de la NBA que gana un título tras empezar la temporada con dos victorias y diez derrotas. Tal fue la frustración de LeBron James tras ser barridos por 0 a 4 contra Denver Nuggets en las Finales de la Conferencia Oeste que decidió especular con el retiro, y después de unos días de reflexión, se filtró lo que pensaría ‘El Rey’ sobre Anthony Davis.

“LeBron está de mal humor. LeBron cambia de opinión sobre las personas, y aquí hay algo que él cree que es cierto en un minuto. Escuché que ya terminó con Anthony Davis. Está frustrado con el tipo. No cree en su dureza por razones obvias”, dijo Bill Reiter, del canal CBS Sports (Deportes). ¿Piden que lo intercambien en la NBA?