Reacción en Inter Miami sobre la ausencia de Lionel Messi en Bolivia vs. Argentina

Lionel Messi fue convocado por Lionel Scaloni para que formara parte del plantel de la Selección Argentina mayor que afrontó los dos primeros partidos de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, Canadá y México 2026, perdiéndose de esta manera el duelo que el Inter Miami debió disputar ante Sporting Kansas.

Es que el certamen norteamericano no frena a pesar de la fecha FIFA, por lo que Gerardo Martino no pudo contar con nueve de sus futbolistas que fueron citados para la ocasión. Además de Leo, Josef Martínez (Venezuela), Drake Callender (Estados Unidos), Benjamín Cremaschi (Estados Unidos), Serhiy Kryvtsov (Ucrania), Robert Taylor (Finlandia), David Ruiz (Honduras), Diego Gómez (Paraguay) y Edison Azcona (República Dominicana).

Pero dentro de todo, al Inter Miami no le pesó, puesto que ganó el fin de semana pasado 3 a 2 al Sporting Kansas en el DRV PNK Stadium. De esta forma, sigue levantando en la tabla de posiciones de la Conferencia Este de la Major League Soccer, manteniendo así la ilusión de ascender, por lo menos, al noveno puesto y clasificar a los Play-off.

Encima, Lionel Messi apenas disputó uno de los dos partidos que tenía previstos la Selección Argentina (consumó 89 minutos vs. Ecuador y ante Bolivia Lionel Scaloni lo desafectó aunque decidió estar en el banco). Si bien, conforme al periódico Miami Herald, en el Inter, en un primer momento, hubo asombro y algo de preocupación porque no es habitual que la Pulga se ausente, enseguida, con el cruce de informaciones, supieron que no hubo lesión ni ningún otro motivo del que debieran lamentarse.

Por lo que el Tata y la cúpula dirigencial del elenco de Florida, como David Beckham o Jorge Más, mantienen la esperanza de poder ver a Messi en el compromiso de este sábado 16 de septiembre contra el Atlanta United (a las 17 horas local) en el Mercedes-Benz Stadium.