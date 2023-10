La fecha FIFA no se podía acabar sin una curiosidad más sobre uno de los ‘villanos’, deportivamente hablando, de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. ¿Cuánto dinero gana Antonio Sanabria, el jugador acusado de escupir a Lionel Messi? Bolavip te lo cuenta.

A los antecedentes. Leo Messi ingresó al minuto 8 del segundo tiempo en el partido Argentina vs. Paraguay y a menos de 6 minutos para el final del partido tuvo un picante cara a cara con Sanabria, que habría tenido un escupitajo por parte del delantero paraguayo.

¡Boom! Estalló la polémica y uno de los primeros que salió hablar fue el mismísimo Messi. “La verdad que no sé ni quién es porque no sé quién es el chico este. No lo vi pero me dijeron ellos (compañeros) después. Pero tampoco quiero darle importancia, si no ahora va a empezar a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí”, dijo Leo en la atención a medios de comunicación del 12 de octubre ante la supuesta agresión de Antonio Sanabria.

Ante la polémica que surgió entre Sanabria y Messi, apareció un video del ángulo opuesto de la acción y ya no se ve tan claro el supuesto escupitajo de Antonio a Lionel. Luego de eso, llegó la hora de conocer más detalles sobre el delantero de Paraguay como lo es su millonario salario en el equipo Torino FC.

Antonio Sanabria lleva cuatro temporadas en Torino y registra 23 goles y 10 asistencias en 85 partidos. En cuanto al dinero que gana por salario hay una gran diferencia con Leo Messi. Mientras que el jugador argentino recibe entre US$50 y US$60 millones por campaña en Inter Miami, el delantero paraguayo percibe un salario de más de $3.1 millones de dólares según la página Capology.

Antonio Sanabria le responde a Messi por acusarlo de escupirlo

Por medio de una historia en Instagram, Antonio Sanabria le respondió a Lionel Messi tras la acusación que lo había escupido: “Me veo en la obligación de salir a desmentir lo que pasó anoche (…) No haría nunca nada parecido hacia ningún compañero de profesión ni a ninguna persona por respeto”.

Lo amenazaron: La denuncia que hizo Sanabria por el escándalo con Messi

En el mensaje que Antonio Sanabria publicó tras ser acusado de escupir a Leo Messi durante la victoria de la Selección Argentina vs. Paraguay por 1 a 0, el delantero paraguayo hizo una fuerte denuncia sobre las amenazas que recibió al decir que aclaraba lo sucedido “por el simple hecho de ver a mi familia afectada y por recibir múltiples amenazas por un hecho que nunca pasó“.