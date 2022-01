A new season of the Spanish La Liga will begin this weekend and the complete 2021/2022 schedule has already been released. Find here everything there is to know about the full 2020/2021 La Liga fixture.

One of the world's most entertaining soccer tournaments will start on Friday, August 13, 2021: The Spanish La Liga. Here you will find the full 2020/2021 Spanish La Liga schedule and fixture round by round, with the teams of the new season.

Defending champions Atletico Madrid will be looking to grab their all-time 11th Spanish league title after overcoming the competition of Real Madrid and Barcelona in the previous 2020-21 season. Their city rivals Real Madrid are the top winner of the Spanish La Liga with 34 league titles.

Barcelona, meanwhile, will have to deal without their main star Lionel Messi for the first time in 21 years. They were placed third last season and it remains to be seen whether they will improve that record in the midst of a tough financial situation. In addition, Sevilla, Real Sociedad, and Betis will look to surprise the main favorites for the title.

2021-2022 Spanish La Liga Round 1 (August 13-16)

Friday, August 13

Valencia vs Getafe

Saturday, August 14

Cadiz vs Levante

Real Mallorca vs Real Betis

Alaves vs Real Madrid

Osasuna vs Espanyol

Sunday, August 15

Celta Vigo vs Atletico Madrid

Barcelona vs Real Sociedad

Sevilla vs Rayo Vallecano

Monday, August 16

Villarreal vs Granada

Elche vs Athletic Bilbao

2021-2022 Spanish La Liga Round 2 (August 20-23)

Friday, August 20

Real Betis vs Cadiz

Saturday, August 21

Alaves vs Real Mallorca

Espanyol vs Villarreal

Granada vs Valencia

Athletic Bilbao vs Barcelona

Sunday, August 22

Real Sociedad vs Rayo Vallecano

Atletico Madrid vs Elche

Levante vs Real Madrid

Monday, August 23

Getafe vs Sevilla

Osasuna vs Celta Vigo

2021-2022 Spanish La Liga Round 3 (August 27-29)

Friday, August 27

Real Mallorca vs Espanyol

Valencia vs Alaves

Saturday, August 28

Celta Vigo vs Athletic Bilbao

Elche vs Sevilla

Real Sociedad vs Levante

Real Betis vs Real Madrid

Sunday, August 29

Barcelona vs Getafe

Cadiz vs Osasuna

Rayo Vallecano vs Granada

Atletico Madrid vs Villarreal

2021-2022 Spanish La Liga Round 4 (September 12)

Athletic Bilbao vs Real Mallorca

Cadiz vs Real Sociedad

Espanyol vs Atletico Madrid

Getafe vs Elche

Granada vs Real Betis

Levante vs Rayo Vallecano

Osasuna vs Valencia

Real Madrid vs Celta Vigo

Sevilla vs Barcelona

Villarreal vs Alaves

2021-2022 Spanish La Liga Round 5 (September 19)

Alaves vs Osasuna

Atletico Madrid vs Athletic Bilbao

Barcelona vs Granada

Celta Vigo vs Cadiz

Elche vs Levante

Rayo Vallecano vs Getafe

Real Betis vs Espanyol

Real Mallorca vs Villarreal

Real Sociedad vs Sevilla

Valencia vs Real Madrid

2021-2022 Spanish La Liga Round 6 (September 22)

Athletic Bilbao vs Rayo Vallecano

Cadiz vs Barcelona

Espanyol vs Alaves

Getafe vs Atletico Madrid

Granada vs Real Sociedad

Levante vs Celta Vigo

Osasuna vs Real Betis

Real Madrid vs Real Mallorca

Sevilla vs Valencia

Villarreal vs Elche

2021-2022 Spanish La Liga Round 7 (September 26)

Alaves vs Atletico Madrid

Barcelona vs Levante

Celta Vigo vs Granada

Rayo Vallecano vs Cadiz

Real Betis vs Getafe

Real Madrid vs Villarreal

Real Mallorca vs Osasuna

Real Sociedad vs Elche

Sevilla vs Espanyol

Valencia vs Athletic Bilbao

2021-2022 Spanish La Liga Round 8 (October 3)

Athletic Bilbao vs Alaves

Atletico Madrid vs Barcelona

Cadiz vs Valencia

Elche vs Celta Vigo

Espanyol vs Real Madrid

Getafe vs Real Sociedad

Granada vs Sevilla

Osasuna vs Rayo Vallecano

Real Mallorca vs Levante

Villarreal vs Real Betis

2021-2022 Spanish La Liga Round 9 (October 17)

Alaves vs Real Betis

Barcelona vs Valencia

Celta Vigo vs Sevilla

Espanyol vs Cadiz

Granada vs Atletico Madrid

Levante vs Getafe

Rayo Vallecano vs Elche

Real Madrid vs Athletic Bilbao

Real Sociedad vs Real Mallorca

Villarreal vs Osasuna

2021-2022 Spanish La Liga Round 10 (October 24)

Athletic Bilbao vs Villarreal

Atletico Madrid vs Real Sociedad

Barcelona vs Real Madrid

Cadiz vs Alaves

Elche vs Espanyol

Getafe vs Celta Vigo

Osasuna vs Granada

Real Betis vs Rayo Vallecano

Sevilla vs Levante

Valencia vs Real Mallorca

2021-2022 Spanish La Liga Round 11 (October 27)

Alaves vs Elche

Celta Vigo vs Real Sociedad

Espanyol vs Athletic Bilbao

Granada vs Getafe

Levante vs Atletico Madrid

Rayo Vallecano vs Barcelona

Real Betis vs Valencia

Real Madrid vs Osasuna

Real Mallorca vs Sevilla

Villarreal vs Cadiz

2021-2022 Spanish La Liga Round 12 (October 31)

Atletico Madrid vs Real Betis

Barcelona vs Alaves

Cadiz vs Real Mallorca

Elche vs Real Madrid

Getafe vs Espanyol

Levante vs Granada

Rayo Vallecano vs Celta Vigo

Real Sociedad vs Athletic Bilbao

Sevilla vs Osasuna

Valencia vs Villarreal

2021-2022 Spanish La Liga Round 13 (November 7)

Alaves vs Levante

Athletic Bilbao vs Cadiz

Celta Vigo vs Barcelona

Espanyol vs Granada

Osasuna vs Real Sociedad

Real Betis vs Sevilla

Real Madrid vs Rayo Vallecano

Real Mallorca vs Elche

Valencia vs Atletico Madrid

Villarreal vs Getafe

2021-2022 Spanish La Liga Round 14 (November 21)

Atletico Madrid vs Osasuna

Barcelona vs Espanyol

Celta Vigo vs Villarreal

Elche vs Real Betis

Getafe vs Cadiz

Granada vs Real Madrid

Levante vs Athletic Bilbao

Rayo Vallecano vs Real Mallorca

Real Sociedad vs Valencia

Sevilla vs Alaves

2021-2022 Spanish La Liga Round 15 (November 26)

Alaves vs Celta Vigo

Athletic Bilbao vs Granada

Cadiz vs Atletico Madrid

Espanyol vs Real Sociedad

Osasuna vs Elche

Real Betis vs Levante

Real Madrid vs Sevilla

Real Mallorca vs Getafe

Valencia vs Rayo Vallecano

Villarreal vs Barcelona

2021-2022 Spanish La Liga Round 16 (December 5)

Atletico Madrid vs Real Mallorca

Barcelona vs Real Betis

Celta Vigo vs Valencia

Elche vs Cadiz

Getafe vs Athletic Bilbao

Granada vs Alaves

Levante vs Osasuna

Rayo Vallecano vs Espanyol

Real Sociedad vs Real Madrid

Sevilla vs Villarreal

2021-2022 Spanish La Liga Round 17 (December 12)

Alaves vs Getafe

Athletic Bilbao vs Sevilla

Cadiz vs Granada

Espanyol vs Levante

Osasuna vs Barcelona

Real Betis vs Real Sociedad

Real Madrid vs Atletico Madrid

Real Mallorca vs Celta Vigo

Valencia vs Elche

Villarreal vs Rayo Vallecano

2021-2022 Spanish La Liga Round 18 (December 19)

Athletic Bilbao vs Real Betis

Barcelona vs Elche

Celta Vigo vs Espanyol

Getafe vs Osasuna

Granada vs Real Mallorca

Levante vs Valencia

Rayo Vallecano vs Alaves

Real Madrid vs Cadiz

Real Sociedad vs Villarreal

Sevilla vs Atletico Madrid