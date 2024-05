Daily Mail apunta que la hegemonía de Pep Guardiola con el Manchester City por la Premier League tiene fecha de caducidad. Verano del 2025 sería la fecha donde el ex entrenador de Barcelona o Bayern de Múnich daría un paso al costado en el Reino Unido. En medio de la conmoción alrededor de lo que pueden ser sus últimos 12 meses en el Etihad, vuelven a la vida viejas declaraciones sobre cuál quisiera el estratega que fuese su siguiente paso. Se cruzan los dedos por Inglaterra.

Serán en este contexto nueve las temporadas donde Pep Guardiola ha comandado uno de los proyectos más revolucionarios en la historia reciente de la Premier League. Verano del 2025 sería la fecha para apartarse de un Manchester City con el que ha ganado todos los títulos posibles y donde ya suenan hasta sustitutos. El catalán habló meses atrás con ESPN Brasil para comentar sobre la posibilidad de emprender rumbo a nuevos destinos. Tal vez haya llegado la hora de verle únicamente de manera oficial cada tres o seis meses.

“Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa. Una Copa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de cinco, diez, 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador”, reflexionaba el entrenador mientras era consultado sobre las charlas no oficiales que mantuvo con la Federación brasileña de fútbol en relación con su futuro. Todo apunta que dentro de poco más de 12 meses alguien podría abrirle la puerta. La Verdeamarelha recordemos no pudo ya quedarse con Carlo Ancelotti.

Por ESPN fueron más a fondo. Incluso consultaron a Pep Guardiola en febrero del 2024 sobre la posibilidad de recalar en un combinado brasileño sin grandes títulos en mucho tiempo y que atraviesa una de las mayores crisis de su historia reciente. El ex entrenador del Barcelona no quiso mojarse a la hora de pensar en un futuro por el mítico Maracaná: “No sé quién me quiere (risas). Para trabajar en una selección, te quieren, como los clubes”.

Guardiola no descarta un futuro en las selecciones: IMAGO

Son varios los portales que en España hablan de un deseo más que fuerte dentro de Guardiola. A corto plazo habrá que esperar por lo que apunta a ser su última temporada en un Manchester City con el que tendrá desafíos de todo tipo. Los cuatro torneos nacionales por Inglaterra serán sumados a una travesía por el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA donde puede que Pep termine su andadura en el Etihad buscando un título entre las 32 mejores instituciones de los cinco continentes. Brasil e Inglaterra cruzan los dedos en este sentido.

Los torneos FIFA, una deuda de Guardiola

El sentimiento independentista del entrenador alrededor de la situación en Cataluña nunca fue un impedimento para representar a España en torneos internacionales. Pese a disputar casi 47 partidos desde 1992 hasta el 2001 la realidad es que Guardiola apenas pudo disputar 180 minutos de una Copa del Mundo. Fue en Estados Unidos 1994 y en una selección que caería frente a la finalista Italia. Sus cuatro encuentros en la Eurocopa del 2000 suponen su última aparición en un certamen de este tipo.

Brasil e Inglaterra pican en punta

Dorival junior firmó hasta el 2026 tras el rechazo de Carlo Ancelotti a la selección brasileña. Gareth Southgate termina este mismo verano su vínculo contractual con una Inglaterra donde incluso el nombre de Mauricio Pochettino ha aparecido en diversos portales a nivel de reemplazantes. Se habla y se comenta que dichos combinados son los que más ilusionaría a Guardiola en caso de emprender esta aventura por el mundo de las selecciones.