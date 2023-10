Luciano Spalletti empieza a poner su mano en la selección de Italia. De cara a las próximas dos fechas de las Eliminatorias para la Eurocopa 2024, el entrenador dio a conocer la lista de convocados de la Azzurri y hay novedades importantes. Mateo Retegui no está en la convocatoria, pese a su buen arranque de temporada con Genoa.

La lista de convocados de la selección italiana se compone de 27 futbolistas, pero hay varias ausencias importantes, así como regresos y estrenos. Una de las bajas más llamativas es la de Mateo Retegui, quien venía siendo una fija en las últimas convocatorias.

Retegui lleva un total de tres goles en siete partidos jugados por Serie A con Genoa (además de dos goles por Copa Italia). Su llegada al cuadro genovés ha sido determinante y es una fija en el equipo de Alberto Gilardino. Sin embargo, Spalletti decidió no incluirlo en la lista de la Azzurri.

¿Por qué Mateo Retegui no fue convocado por Italia?

Pese a su buen registro con Genoa, Luciano Spalletti ya demostró que Retegui corre de atrás en la selección de Italia. El ex Tigre fue una fija bajo la tutela de Roberto Mancini. Pero, con su reciente salida, el nacido en San Fernando deberá convencer al ex entrenador de Napoli, algo que, parece, no logró hacer de momento.

El tema futbolístico también está acompañado por un problema físico. Es que el delantero de 24 años sufrió un golpe en su rodilla en el último partido con Genoa ante Udinese por Serie A. Es duda para jugar ante Milan este sábado, por lo que su ausencia en la selección de Italia también puede estar relacionada con esto.

¿Qué delanteros convocó Spalletti en lugar de Retegui?

Spalletti ha sorprendido con algunos llamados en esta lista de convocados italiana. Además de la ausencia de Retegui, se destaca la baja de Ciro Immobile (Lazio), debido a una lesión. A su vez, tampoco están Wilfried Gnonto (Leeds) ni Matteo Politano (Napoli)

En reemplazo de estos nombres, el seleccionador azzurro llamó a Domenico Berardi (Sassuolo), Moise Kean (Juventus) y Gianluca Scamacca (Atalanta). En tanto, otras sorpresas en la lista son las inclusiones de Destiny Udogie (Tottenham), quien tiene su primer llamado al seleccionado mayor, Federico Gatti (Juventus) y Giacomo Bonaventura (Fiorentina), quienes retornan a la Azzurri.

La lista de convocados de Italia para octubre

¿Cuándo juega Italia por las Eliminatorias para la Eurocopa 2024?

Italia tiene dos partidos decisivos para su futuro en estas Eliminatorias y la clasificación a la Eurocopa 2024. Primero, recibirá el sábado 14 de octubre a Malta en Bari. Y, luego, el martes 17 del mismo mes, viajará a Londres para jugar ante Inglaterra.