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Europa League

Alineaciones de Jagiellonia y Anderlecht por la Europa League: formaciones probables

Jagiellonia y Anderlecht se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Jagiellonia vs. Anderlecht, Europa League
Jagiellonia vs. Anderlecht, Europa League

Jagiellonia recibe a Anderlecht este jueves 22 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Jagiellonia viene de ganarle 3-1 a Ararat y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Anderlecht viene de caer 0-1 ante Zagreb y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Jagiellonia y Anderlecht

Jagiellonia (4-4-2): Slawomir Abramowicz, Rodrigo Conceição, Bernardo Vital, Yuki Kobayashi, Bartlomiej Wdowik, Kamil Jóźwiak, Taras Romanczuk, Ferslev Anders Klynge, Kajetan Szmyt, Ousmane Sow, Jesús Imaz Ballesté. DT: Adrian Siemieniec.

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Anderlecht (4-4-2): Colin Coosemans, Ludwig Augustinsson, Andrew Omobamidele, Léo Pétrot, Ali Maamar, Marco Kana, Thelo Aasgaard, Marten Winkler, Lukáš Ambros, Danylo Sikan, Tawfik Bentayeb. DT: Vítor Bruno.

La previa de Jagiellonia y Anderlecht: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 22 de octubre
  • Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
  • Próximo partido de Jagiellonia: vs. Levski Sofia, jueves 5 de noviembre
  • Próximo partido de Anderlecht: vs. Red Bull, jueves 5 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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