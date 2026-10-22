Alineaciones de Jagiellonia y Anderlecht por la Europa League: formaciones probables

Jagiellonia y Anderlecht se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Jagiellonia recibe a Anderlecht este jueves 22 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Jagiellonia viene de ganarle 3-1 a Ararat y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Anderlecht viene de caer 0-1 ante Zagreb y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

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