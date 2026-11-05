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Europa League

Alineaciones de Levski Sofia y Jagiellonia por la Europa League: formaciones probables

Levski Sofia y Jagiellonia se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Vasil Levski National Stadium por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Levski Sofia vs. Jagiellonia, Europa League
Levski Sofia vs. Jagiellonia, Europa League

Levski Sofia recibe a Jagiellonia este jueves 5 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Vasil Levski National Stadium. Levski Sofia viene de ganarle 2-1 a Viktoria y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Jagiellonia viene de caer 0-3 ante Anderlecht y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Levski Sofia y Jagiellonia

Levski Sofia (4-2-3-1): Svetoslav Vutsov, Aldair Neves Aldair, Kristian Dimitrov, Christian Makoun, Maicon, Marko Grujić, Sérgio Araújo, Mehdi Moubarik, Mazire Soula, Reinaldo, Francisco Everton Mota de Castro. DT: Julio Velázquez.

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Jagiellonia (4-2-3-1): Slawomir Abramowicz, Rodrigo Conceição, Bernardo Vital, Yuki Kobayashi, Guilherme Manuel Serrão Montóia, Ferslev Anders Klynge, Jesús Imaz Ballesté, Sérgio Lozano, Kajetan Szmyt, Nik Prelec, Ousmane Sow. DT: Adrian Siemieniec.

La previa de Levski Sofia y Jagiellonia: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 5 de noviembre
  • Hora: 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España
  • Estadio: Vasil Levski National Stadium
  • Próximo partido de Levski Sofia: vs. Marseille, jueves 26 de noviembre
  • Próximo partido de Jagiellonia: vs. Sunderland, jueves 26 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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