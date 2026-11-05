Alineaciones de Levski Sofia y Jagiellonia por la Europa League: formaciones probables

Levski Sofia y Jagiellonia se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Vasil Levski National Stadium por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Levski Sofia recibe a Jagiellonia este jueves 5 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Vasil Levski National Stadium. Levski Sofia viene de ganarle 2-1 a Viktoria y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Jagiellonia viene de caer 0-3 ante Anderlecht y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Levski Sofia y Jagiellonia

Levski Sofia (4-2-3-1): Svetoslav Vutsov, Aldair Neves Aldair, Kristian Dimitrov, Christian Makoun, Maicon, Marko Grujić, Sérgio Araújo, Mehdi Moubarik, Mazire Soula, Reinaldo, Francisco Everton Mota de Castro. DT: Julio Velázquez.

Jagiellonia (4-2-3-1): Slawomir Abramowicz, Rodrigo Conceição, Bernardo Vital, Yuki Kobayashi, Guilherme Manuel Serrão Montóia, Ferslev Anders Klynge, Jesús Imaz Ballesté, Sérgio Lozano, Kajetan Szmyt, Nik Prelec, Ousmane Sow. DT: Adrian Siemieniec.

La previa de Levski Sofia y Jagiellonia: todo lo que hay que saber