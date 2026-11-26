Sunderland y Jagiellonia se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Stadium of Light por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sunderland recibe a Jagiellonia este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Stadium of Light. Sunderland viene de caer 0-2 ante Zagreb y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Jagiellonia viene de caer 0-1 ante Levski Sofia y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Sunderland y Jagiellonia

Sunderland (4-2-3-1): Robin Roefs, Thomas Meunier, Kevin Danso, Omar Alderete, Dayann Méthalie, Noah Sadiki, Enzo Le Fée, Jules Ahoka, Trai Hume, Wilson Isidor, Malick Fofana. DT: Régis Le Bris.

Jagiellonia (4-3-3): Slawomir Abramowicz, Norbert Wojtuszek, Bernardo Vital, Apostolos Konstantopoulos, Guilherme Manuel Serrão Montóia, Jesús Imaz Ballesté, Taras Romanczuk, Ferslev Anders Klynge, Jérémy Agbonifo, Nik Prelec, Kajetan Szmyt. DT: Adrian Siemieniec.

Bajas y ausentes de Sunderland y Jagiellonia

Sunderland:

Habib Diarra (lesión muscular; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Daniel Ballard (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

Brian Brobbey (ausencia; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Granit Xhaka (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Romaine Mundle (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

Jagiellonia:

Sin bajas por lesión o suspensión.

La previa de Sunderland y Jagiellonia: todo lo que hay que saber

Día: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España

14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España Estadio: Stadium of Light

Stadium of Light Próximo partido de Sunderland: vs. Milan, jueves 10 de diciembre

vs. Milan, jueves 10 de diciembre Próximo partido de Jagiellonia: vs. Crystal Palace, jueves 10 de diciembre