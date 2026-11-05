Dónde ver EN VIVO Levski Sofia vs. Jagiellonia por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Levski Sofia y Jagiellonia se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Vasil Levski National Stadium, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Levski Sofia recibe a Jagiellonia este jueves 5 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Vasil Levski National Stadium. El Levski llega como favorito ante su gente, pero enfrente tiene a un rival que no pierde hace tres partidos y que llega con el envión de una goleada reciente.

Ninguno de los dos arrancó de la mejor manera la fase de liga de la Europa League y esta cuarta jornada empieza a marcar quién se mete en la pelea por meterse entre los puestos que clasifican directo.

La actualidad de ambos equipos

El Levski Sofia viene de ganarle 1-0 a Dunav como visitante y antes había sumado un empate y una victoria, una racha que lo deja invicto en sus últimos tres compromisos aunque sin despegar en la tabla, donde marcha 17°. En la fase de liga europea todavía no logró ganar de local, algo que necesita revertir si quiere meterse en zona de clasificación.

Jagiellonia llega en un momento de buen funcionamiento ofensivo. Goleó 6-0 a Lechia y después volvió a convertir tres goles en su victoria más reciente ante Wieczysta, de visitante. Son tres triunfos consecutivos para el equipo polaco, que pese a esa racha todavía figura 27° en la tabla y necesita siga sumando para meterse en zona de playoffs.

Horario del partido

México (CDMX): 11:45 hs

11:45 hs Estados Unidos (ET): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (PT): 09:45 hs

09:45 hs Argentina: 14:45 hs

14:45 hs Colombia: 12:45 hs

12:45 hs Perú: 12:45 hs

12:45 hs Chile: 14:45 hs

14:45 hs España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Anderlecht vs. Red Bull Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Real Sociedad vs. Lyon Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Nijmegen vs. Omonia Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Lillestroem vs. Viktoria Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Crystal Palace vs. Hoffenheim Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Sparta vs. Bournemouth Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Milan vs. Ferencvaros Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Torreense vs. Ararat Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Hapoel vs. OFI Crete Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sunderland vs. Zagreb Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Benfica vs. Lech Poznan Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sturm Graz vs. NK Celje Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Celta vs. Union Saint-Gilloise Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Celtic vs. Beşiktaş Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Leverkusen vs. Marseille Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 AZ Alkmaar vs. Juventus Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Levski Sofia y Jagiellonia se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Paramount+ y ViX .

y . Levski Sofia suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Jagiellonia suma 3 puntos tras vencer a Wieczysta, Lechia y Wisła Płock.