Dónde ver EN VIVO Levski Sofia vs. Jagiellonia por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Levski Sofia recibe a Jagiellonia este jueves 5 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Vasil Levski National Stadium. El Levski llega como favorito ante su gente, pero enfrente tiene a un rival que no pierde hace tres partidos y que llega con el envión de una goleada reciente.
Ninguno de los dos arrancó de la mejor manera la fase de liga de la Europa League y esta cuarta jornada empieza a marcar quién se mete en la pelea por meterse entre los puestos que clasifican directo.
La actualidad de ambos equipos
El Levski Sofia viene de ganarle 1-0 a Dunav como visitante y antes había sumado un empate y una victoria, una racha que lo deja invicto en sus últimos tres compromisos aunque sin despegar en la tabla, donde marcha 17°. En la fase de liga europea todavía no logró ganar de local, algo que necesita revertir si quiere meterse en zona de clasificación.
Jagiellonia llega en un momento de buen funcionamiento ofensivo. Goleó 6-0 a Lechia y después volvió a convertir tres goles en su victoria más reciente ante Wieczysta, de visitante. Son tres triunfos consecutivos para el equipo polaco, que pese a esa racha todavía figura 27° en la tabla y necesita siga sumando para meterse en zona de playoffs.
Horario del partido
- México (CDMX): 11:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 14:45 hs
- Colombia: 12:45 hs
- Perú: 12:45 hs
- Chile: 14:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 8
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Anderlecht vs. Red Bull
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Real Sociedad vs. Lyon
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Nijmegen vs. Omonia
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Lillestroem vs. Viktoria
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Crystal Palace vs. Hoffenheim
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Sparta vs. Bournemouth
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Milan vs. Ferencvaros
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Torreense vs. Ararat
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Hapoel vs. OFI Crete
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sunderland vs. Zagreb
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Benfica vs. Lech Poznan
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sturm Graz vs. NK Celje
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Celta vs. Union Saint-Gilloise
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Celtic vs. Beşiktaş
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Leverkusen vs. Marseille
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|AZ Alkmaar vs. Juventus
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Levski Sofia y Jagiellonia se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Paramount+ y ViX.
- Levski Sofia suma 4 puntos en el torneo.
- Jagiellonia suma 3 puntos tras vencer a Wieczysta, Lechia y Wisła Płock.