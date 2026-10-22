Dónde ver EN VIVO Ararat vs. AZ Alkmaar por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Ararat recibe a AZ Alkmaar este jueves 22 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El puntaje en cero empieza a pesarle a Ararat y la visita de un rival de otro nivel europeo no ayuda a cambiar el humor.
La fase de liga de la Europa League todavía deja margen de reacción, pero quedarse sin puntos en la tercera fecha complica cualquier aspiración de clasificar entre los mejores puestos.
La actualidad de ambos equipos
Ararat llega sin unidades en el certamen continental tras dos presentaciones, aunque en el plano local mostró algo más de solidez con un triunfo ajustado como visitante. La caída frente a Jagiellonia dejó en evidencia la diferencia de nivel que deberá achicar si quiere sumar de local esta vez.
AZ Alkmaar, en cambio, ya tiene puntos en el casillero europeo y viene de un empate agónico en condición de visitante en su liga doméstica. El equipo neerlandés alterna resultados, ganó y perdió en sus últimas salidas, pero su ubicación en la tabla general de la competencia lo deja en una posición cómoda para seguir sumando lejos de casa.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 13:45 hs
- Colombia: 11:45 hs
- Perú: 11:45 hs
- Chile: 13:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Claro Sports
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Argentina
- Colombia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN4 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 13
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Union Saint-Gilloise vs. Hapoel
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Sturm Graz vs. Marseille
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|OFI Crete vs. Leverkusen
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lech Poznan vs. Sunderland
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Juventus vs. Rennes
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Zagreb vs. Nijmegen
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Ferencvaros vs. Torreense
|Jueves 22 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Hoffenheim vs. Lyon
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Omonia vs. Benfica
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Olympiacos vs. Sparta
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|NK Celje vs. Red Bull
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Lillestroem vs. Real Sociedad
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Jagiellonia vs. Anderlecht
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Viktoria vs. Levski Sofia
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Celtic vs. Celta
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Beşiktaş vs. Crystal Palace
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bournemouth vs. Milan
|Jueves 22 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Ararat y AZ Alkmaar se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Claro Sports.
- Ararat suma 0 puntos en el torneo.
- AZ Alkmaar suma 3 puntos en el torneo.