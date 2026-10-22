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Europa League

Dónde ver EN VIVO Ararat vs. AZ Alkmaar por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Ararat y AZ Alkmaar se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Ararat vs. AZ Alkmaar, Europa League
Ararat vs. AZ Alkmaar, Europa League

Ararat recibe a AZ Alkmaar este jueves 22 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El puntaje en cero empieza a pesarle a Ararat y la visita de un rival de otro nivel europeo no ayuda a cambiar el humor.

La fase de liga de la Europa League todavía deja margen de reacción, pero quedarse sin puntos en la tercera fecha complica cualquier aspiración de clasificar entre los mejores puestos.

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La actualidad de ambos equipos

Ararat llega sin unidades en el certamen continental tras dos presentaciones, aunque en el plano local mostró algo más de solidez con un triunfo ajustado como visitante. La caída frente a Jagiellonia dejó en evidencia la diferencia de nivel que deberá achicar si quiere sumar de local esta vez.

AZ Alkmaar, en cambio, ya tiene puntos en el casillero europeo y viene de un empate agónico en condición de visitante en su liga doméstica. El equipo neerlandés alterna resultados, ganó y perdió en sus últimas salidas, pero su ubicación en la tabla general de la competencia lo deja en una posición cómoda para seguir sumando lejos de casa.

Horario del partido

  • México (CDMX): 10:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:45 hs
  • Argentina: 13:45 hs
  • Colombia: 11:45 hs
  • Perú: 11:45 hs
  • Chile: 13:45 hs
  • España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Union Saint-Gilloise vs. HapoelJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Sturm Graz vs. MarseilleJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
OFI Crete vs. LeverkusenJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Lech Poznan vs. SunderlandJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Juventus vs. RennesJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Zagreb vs. NijmegenJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Ferencvaros vs. TorreenseJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Hoffenheim vs. LyonJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Omonia vs. BenficaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Olympiacos vs. SpartaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
NK Celje vs. Red BullJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Lillestroem vs. Real SociedadJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Jagiellonia vs. AnderlechtJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Viktoria vs. Levski SofiaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Celtic vs. CeltaJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Beşiktaş vs. Crystal PalaceJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Bournemouth vs. MilanJueves 22 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Ararat y AZ Alkmaar se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Claro Sports.
  • Ararat suma 0 puntos en el torneo.
  • AZ Alkmaar suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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