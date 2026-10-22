Dónde ver EN VIVO Ararat vs. AZ Alkmaar por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Ararat y AZ Alkmaar se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Ararat recibe a AZ Alkmaar este jueves 22 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El puntaje en cero empieza a pesarle a Ararat y la visita de un rival de otro nivel europeo no ayuda a cambiar el humor.

La fase de liga de la Europa League todavía deja margen de reacción, pero quedarse sin puntos en la tercera fecha complica cualquier aspiración de clasificar entre los mejores puestos.

La actualidad de ambos equipos

Ararat llega sin unidades en el certamen continental tras dos presentaciones, aunque en el plano local mostró algo más de solidez con un triunfo ajustado como visitante. La caída frente a Jagiellonia dejó en evidencia la diferencia de nivel que deberá achicar si quiere sumar de local esta vez.

AZ Alkmaar, en cambio, ya tiene puntos en el casillero europeo y viene de un empate agónico en condición de visitante en su liga doméstica. El equipo neerlandés alterna resultados, ganó y perdió en sus últimas salidas, pero su ubicación en la tabla general de la competencia lo deja en una posición cómoda para seguir sumando lejos de casa.

Horario del partido

México (CDMX): 10:45 hs

10:45 hs Estados Unidos (ET): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (PT): 09:45 hs

09:45 hs Argentina: 13:45 hs

13:45 hs Colombia: 11:45 hs

11:45 hs Perú: 11:45 hs

11:45 hs Chile: 13:45 hs

13:45 hs España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Union Saint-Gilloise vs. Hapoel Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Sturm Graz vs. Marseille Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 OFI Crete vs. Leverkusen Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lech Poznan vs. Sunderland Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Juventus vs. Rennes Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Zagreb vs. Nijmegen Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Ferencvaros vs. Torreense Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Hoffenheim vs. Lyon Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Omonia vs. Benfica Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Olympiacos vs. Sparta Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 NK Celje vs. Red Bull Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Lillestroem vs. Real Sociedad Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Jagiellonia vs. Anderlecht Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Viktoria vs. Levski Sofia Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Celtic vs. Celta Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Beşiktaş vs. Crystal Palace Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bournemouth vs. Milan Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Ararat y AZ Alkmaar se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League. El partido se transmitirá por Claro Sports .

. Ararat suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. AZ Alkmaar suma 3 puntos en el torneo.