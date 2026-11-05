Alineaciones de AZ Alkmaar y Juventus por la Europa League: formaciones probables

AZ Alkmaar y Juventus se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el AFAS Stadion por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

AZ Alkmaar recibe a Juventus este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el AFAS Stadion. AZ Alkmaar viene de ganarle 4-0 a Ararat y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Juventus viene de empatar 2-2 con Rennes y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de AZ Alkmaar y Juventus

AZ Alkmaar (4-2-3-1): Jari De Busser, Seiya Maikuma, Wouter Goes, Lewis Schouten, Mees De Wit, Dave Kwakman, Valdemar Byskov Andreasen, Peer Koopmeiners, Ayoub Oufkir, Bendegúz Kovács, Weslley Patati. DT: Lee-Roy Echteld.

Juventus (3-4-1-2): Guglielmo Vicario, Federico Gatti, Gleison Bremer, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu, Douglas Luiz, Teun Koopmeiners, Pape Matar Sarr, Andrea Cambiaso, Randal Kolo Muani, Nick Woltemade. DT: Luciano Spalletti.

La previa de AZ Alkmaar y Juventus: todo lo que hay que saber