Dónde ver EN VIVO AZ Alkmaar vs. Juventus por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

AZ Alkmaar y Juventus se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el AFAS Stadion, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

AZ Alkmaar recibe a Juventus este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el AFAS Stadion. La Juventus llega como favorita a Holanda, pero el AZ viene de un golpe anímico fuerte en su propia casa y necesita reaccionar rápido en la fase de liga de la Europa League.

Ninguno de los dos está cómodo del todo en la tabla, así que un triunfo acá sirve para meterse de lleno en zona de clasificación directa y no depender de un playoff extra.

La actualidad de ambos equipos

El AZ Alkmaar llega golpeado: cayó 0-1 ante Ajax y antes había perdido en casa frente a Twente, dos traspiés que cortaron el envión que había mostrado con el 4-0 ante Ararat-Armenia. Son 6 puntos en tres partidos y la necesidad de ganar en casa empieza a pesar.

La Juventus, en cambio, llega con la confianza arriba después de golear 2-0 a Napoli como local. Antes había tenido un bache con la derrota ante Genoa, pero el triunfo sobre Lecce y el resultado más reciente muestran a un equipo que encontró ritmo justo antes de viajar a Holanda.

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Levski Sofia vs. Jagiellonia Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Anderlecht vs. Red Bull Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Real Sociedad vs. Lyon Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Nijmegen vs. Omonia Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Lillestroem vs. Viktoria Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Crystal Palace vs. Hoffenheim Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Sparta vs. Bournemouth Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Milan vs. Ferencvaros Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Torreense vs. Ararat Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Hapoel vs. OFI Crete Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sunderland vs. Zagreb Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Benfica vs. Lech Poznan Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sturm Graz vs. NK Celje Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Celta vs. Union Saint-Gilloise Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Celtic vs. Beşiktaş Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Leverkusen vs. Marseille Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

AZ Alkmaar y Juventus se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Paramount+ y DAZN USA .

y . AZ Alkmaar suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Juventus suma 7 puntos en el torneo.