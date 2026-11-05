Dónde ver EN VIVO AZ Alkmaar vs. Juventus por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

AZ Alkmaar recibe a Juventus este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el AFAS Stadion. La Juventus llega como favorita a Holanda, pero el AZ viene de un golpe anímico fuerte en su propia casa y necesita reaccionar rápido en la fase de liga de la Europa League.
Ninguno de los dos está cómodo del todo en la tabla, así que un triunfo acá sirve para meterse de lleno en zona de clasificación directa y no depender de un playoff extra.
La actualidad de ambos equipos
El AZ Alkmaar llega golpeado: cayó 0-1 ante Ajax y antes había perdido en casa frente a Twente, dos traspiés que cortaron el envión que había mostrado con el 4-0 ante Ararat-Armenia. Son 6 puntos en tres partidos y la necesidad de ganar en casa empieza a pesar.
La Juventus, en cambio, llega con la confianza arriba después de golear 2-0 a Napoli como local. Antes había tenido un bache con la derrota ante Genoa, pero el triunfo sobre Lecce y el resultado más reciente muestran a un equipo que encontró ritmo justo antes de viajar a Holanda.
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Levski Sofia vs. Jagiellonia
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Anderlecht vs. Red Bull
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Real Sociedad vs. Lyon
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Nijmegen vs. Omonia
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Lillestroem vs. Viktoria
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Crystal Palace vs. Hoffenheim
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Sparta vs. Bournemouth
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Milan vs. Ferencvaros
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Torreense vs. Ararat
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Hapoel vs. OFI Crete
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sunderland vs. Zagreb
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Benfica vs. Lech Poznan
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sturm Graz vs. NK Celje
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Celta vs. Union Saint-Gilloise
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Celtic vs. Beşiktaş
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Leverkusen vs. Marseille
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- AZ Alkmaar y Juventus se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Paramount+ y DAZN USA.
- AZ Alkmaar suma 6 puntos en el torneo.
- Juventus suma 7 puntos en el torneo.