Alineaciones de Ararat y AZ Alkmaar por la Europa League: formaciones probables

Ararat recibe a AZ Alkmaar este jueves 22 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Ararat viene de caer 1-3 ante Jagiellonia y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. AZ Alkmaar viene de ganarle 2-1 a Hapoel y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Ararat y AZ Alkmaar
Ararat (4-3-3): João Victor, Hugo Oliveira, Bruno Wilson, Luís Felipe, Edgar Grigoryan, Juan Balanta, Maxence Carlier, Alwyn Tera, Artur Serobyan, Sandro Lima, Zidane Banjaqui.
AZ Alkmaar (4-2-3-1): Jari De Busser, Elijah Dijkstra, Wouter Goes, Lewis Schouten, Mateo Chávez, Dave Kwakman, Valdemar Byskov Andreasen, Peer Koopmeiners, Ayoub Oufkir, Mexx Meerdink, Ro-Zangelo Daal. DT: Lee-Roy Echteld.
La previa de Ararat y AZ Alkmaar: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 22 de octubre
- Hora: 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España
- Próximo partido de Ararat: vs. Torreense, jueves 5 de noviembre
- Próximo partido de AZ Alkmaar: vs. Juventus, jueves 5 de noviembre