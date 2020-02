Este martes, Napoli y Barcelona se encontrarán frente a frente en el mítico estadio San Paolo por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Teniendo en cuenta el contexto y repasando los nombres propios de ambas instituciones, la comparación entre Diego Maradona y Lionel Messi es inevitable.

Bajo esa órbita, uno de los que fueron consultados por estos dos monstruos del fútbol fue Gerard Piqué, defensor y referente de la formación catalana.

En conferencia de prensa, el talentoso defensor español elogió fuertemente a los dos jugadores pero terminó inclinándose por Messi y argumentó por qué.

"De Maradona se ha dicho todo: un jugador único en la historia del fútbol, que dio muchísimo a este deporte y que será recordado para siempre", comenzó afirmando.

Pero luego fue muy claro: "Si me preguntas, yo que lo he vivido de cerca, que lo he tenido de compañero tantos años, te diría que me quedo con la regularidad de Leo y con la magia que hace a diario durante tantos años".

