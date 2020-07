Adiós Champions League: ganó Leicester City y se acabó el sueño de Raúl Jiménez en Wolverhampton

Ayer Wolverhampton se presentó en el estadio Turf Moor con el claro objetivo de vencer a Burnley para poder aspirar a pelear un lugar en la Champions League. Sin embargo, el conjunto dirigido por Nuno Espírito Santo tan sólo igualó 1-1 y hasta puso en duda su lugar en la Europa League.

El tremendo golazo de volea de Raúl Jiménez a pocos minutos del final no fue necesario para los Lobos. Los locales se lo empataron en el último minuto de juego con un polémico penal. De esta manera, los naranjas tuvieron que prestarle mucha atención al duelo entre Leicester City y Sheffield United, desarrollado hace instantes.

El golazo de Raúl Jiménez sirvió de poco (Getty Images)

Leicester venció con contundencia por 2-0 a los Sables y esto significa una mala noticia y una buena noticia para Wolverhampton. Por un lado, este resultado decretó el fin del sueño de la Champions: los Azules le sacaron 6 puntos con 6 en juego y tienen 20 goles de diferencia más. Sería más que un milagro que lo supere en la tabla de posiciones.

Por otra parte, cayó muy bien la derrota de Sheffield. Pasando a los números, Wolves se encuentra sexto con 56 unidades, ocupando el último cupo a Europa League. Séptimo está Tottenham con 55 puntos; octavo Sheffield con 54 y noveno Arsenal, con 53.

El conjunto de Raúl Jiménez está obligado a mantener esta ventaja con estos tres rivales para clasificarse a competencias europeas. De no ser así, sólo podrá brillar en torneos internacionales si es fichado por otro equipo. Eso sí, el Manchester United sigue analizándolo.

Últimas dos jornadas:

Wolverhampton vs Crystal Palace

Tottenham vs Leicester City

Aston Villa vs Arsenal



Chelsea vs Wolverhampton

Arsenal vs Watford

Leicester City vs Manchester United

Crystal Palace vs Tottenham

