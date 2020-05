Agüero descartó ser el reemplazante de Lautaro Martínez en Inter

A lo largo y a lo ancho del globo terráqueo se sabe que Barcelona tiene como objetivo principal hacerse con los servicios de Lautaro Martínez, talentoso delantero argentino que milita en Inter de Milán.

Consciente de esta realidad y del deseo del futbolista surgido de las divisiones inferiores de Racing Club, la entidad italiana ya comenzó a pensar en posibles reemplazantes para el artillero de la Selección Argentina.

Bajo esa órbita ya sonaron muchos nombres propios y uno que se sumó en los últimos días fue el de Sergio Agüero, experimentado delantero argentino que tiene contrato hasta 2021 en Manchester City.

Sin embargo, el exjugador de Independiente y Atlético de Madrid no tiene ninguna intención de mudarse a Italia y así lo comunicó este domingo Hernán Reguere, su propio representante, en diálogo con 'FCInterNews'.

"Sergio tiene un contrato con el Manchester City hasta 2021. No hay ninguna posibilidad de que se vaya antes, después ya se verá", exteriorizó el agente, dejando una ventana abierta para más adelante.

"No he hablado con el Inter. El motivo es simple: Agüero está muy a gusto en el Manchester City y no tiene ninguna intención de cambiar de equipo", profundizó el representante del jugador de 31 años de edad.

