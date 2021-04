Ajax de Edson Álvarez lucirá una playera en homenaje a Bob Marley

Ajax está a un paso de consagrarse en la temporada 2020/21 de la Eredivisie. Los comandados por Erik ten Hag ya se preparan para su próximo duelo por la trigésimaprimera jornada. En caso de ganar y/o empatar, y que su perseguidor (PSV) pierda, serán los campeones del torneo.

Es por esto que, de cara a lo que será un partido sumamente significativo, el cuadro ubicado en Ámsterdam lucirá una nueva playera, la cual será en honor a Bob Marley, quien ha sido un exitoso músico, guitarrista y compositor jamaiquino.

Así lo anunció Noxwin a través de su cuenta oficial de Twitter. "Ajax's 'Bob Marley-Inspired' Third Kit Has Leaked And it could already be a contender for shirt of the season. The shirt is in tribute to reggae artist and 'Three Little Birds' hitmaker Bob Marley", escribieron.

Ajax lucirá nueva playera en honor a Bob Marley. Getty.

Su traducción al español, para los que no están muy familiarizados con el idioma, sería la siguiente. "La tercera equipación del Ajax 'inspirada en Bob Marley' se ha filtrado Y ya podría ser un contendiente para la camiseta de la temporada. La camiseta es en homenaje al artista de reggae y creador de éxitos de 'Three Little Birds' Bob Marley".

En el Amsterdam Arena, Ajax recibirá a Emmen el próximo domingo 2 de mayo. El duelo se llevará a cabo a partir de las 07:30 horas del centro de México.

