Papu Gómez contó qué le preguntó Messi tras Sevilla-Barcelona

En la Selección Argentina, Alejandro El Papu Gómez, quien ha alternado ausencias y presencias en las convocatorias de Lionel Scaloni, pudo forjar una buena relación con Lionel Messi.

Una relación que pudimos ver hace unos días después de la ida de las semifinales por la Copa del Rey, cuando Sevilla venció 2-0 al Barcelona en el Sánchez Pizjuán.

En las últimas horas, El Papu Gómez declaró en una entrevista con COPE Sevilla sobre su charla que tuvo con Messi en el campo de juego post partido.

"A Leo lo queremos mucho, es capitán de la selección argentina, y queremos lo mejor para él", empezó el flamante refuerzo del club español.

Además, agregó: "Hablamos de la vida, él me preguntó qué me había pasado en el Atalanta y me dijo que le había llamado la atención encontrarme ahora en España. No hablamos nada raro. De cómo me encontraba en mis primeros días en el Sevilla".

Por último, entre risas respondió que no, que no les dijo nada sobre su futuro en el Barcelona, donde tiene contrato a mediados de año.

