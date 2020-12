Ancelotti defendió a James de quienes dicen "será el nuevo Ozil de la Premier"

En los últimos días, las críticas en Inglaterra a James Rodríguez han aumentado y no tardó en salir Carlo Ancelotti para defender a la estrella de su equipo. Una vez más, cuestionan el poco aporte defensivo que da el colombiano en el Everton. A eso se le sumó una lesión que lo sacó del partido contra Chelsea.

Aunque James apenas atraviesa su tercer mes de vida en Liverpool, en la Premier League ya hay quienes aseguran que 'el se convertirá "en el nuevo Mesut Ozil del fútbol inglés". Cabe recordar que la figura del futbolista alemán en Inglaterra está bastante desgastada. Salió del Real Madrid como figura y en Arsenal se terminó de diluir su talento.

Ante esas comparaciones, Ancelotti reaccionó en rueda de prensa y explicó que las críticas a James por no defender no caben. Carletto volvió a recalcar que él no le pide al colombiano que defienda. Eso sí, le pide que ocupe bien los espacios cuando atacan al Everton.

"Nosotros no fichamos a James para defender, lo fichamos para que el equipo tuviera mejor calidad adelante y creo que ese es el trabajo que ha hecho. Ofensivamente es muy bueno y, por supuesto, que defensivamente no le pido mucho trabajo porque de hacerlo lo vamos a perder adelante".



