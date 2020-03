Ancelotti sobre la Premier: "En estos días, para mí el fútbol cuenta cero"

En Reino Unido el coronavirus empezó a propagarse de una forma cada vez más véloz. Al principio parecía controlado, pero creció con mucha velocidad en estas semanas.

La Premier League se iba a jugar sin público, pero distintos casos positivos de jugadores hicieron que se suspenda. Se puso el 4 de abril como la fecha de reanudación, pero se volverá analizar más cercano a la fecha.

Sobre esto le consultaron a Carlo Ancelotti, entrenador de Everton. El ex-Real Madrid se mostró muy enojado con que se siga hablando de fútbol y destacó que todavía no se dieron cuenta de la gravedad de la situación.

"La suspensión de la Premier fue una decisión justa y correcta frente al escenario de las últimas horas. No pudimos continuar. La salud es la prioridad para todos", declaró.

Y agregó: “Con gran sinceridad, frente a la vida y la salud, el fútbol debe dejarse de lado. En estos días, para mí el fútbol cuenta cero y casi me molesta hablar de ello, ante la tragedia que estamos presenciando".

Para finalizar, criticó a Boris Johnson: “He seguido la conferencia de prensa del Primer Ministro británico en la televisión. Me parece que todavía no se han dado cuenta de la gravedad de la situación. La vida continúa fluyendo con cierta regularidad”.

Lee También