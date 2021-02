Andrés Guardado confesó las complicaciones que le trajo el Covid-19

Andrés Guardado, capitán del Real Betis, platicó con Balam Sports para Youtube cómo fue que convivió algunos días con el Coronavirus. Además, confesó que fue muy díficil y que éste le trajo enfermedades físicas y mentales.

"Decía 'sí me siento jodido', me dolía un poco la espalda, a lo mejor de estar acostado. Pinche coronavirus me tenía bien jodido. Cuando lloró Catalina le subí a la tele porque me dieron ganas de salir y ver cómo estaba. El escuchar a mis hijos jugar y verlos por la ventana, me partió el corazón, ese tipo de cosas me hizo pasarla más difícil. Me desesperó más por querer salir", señaló.

Y agregó: "Nosotros desde que empezó la pandemia nos hemos cuidado bastante y nos hemos relacionado con nuestra gente más cercana y ya está, porque uno lo pasa y gracias a Dios lo pasó bien, pero te empieza a dar el susto de '¿y a quién chingados contagié?' y sentí la responsabilidad de que por mi culpa se contagie más gente y que tenga síntomas fuertes".

Andrés Guardado contó cómo pasó el covid-19. Getty Images.

Para finalizar, afirmó que este año le costó iniciarlo de la mejor manera. "Este año me ha costado arrancar, en el confinamiento me mandaban ejercicios para mantenerme en forma, pero había días que me costaba pararme para correr", destacó.

Por otro lado, cabe destacar que los comandados técnicamente por Manuel Pellegrini se encuentran colocados en el séptimo lugar de la tabla de posiciones, con 30 unidades. Su próxima jornada será ante el Barcelona de Lionel Messi.

