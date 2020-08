Así terminó la Serie A: clasificados a Champions, Europa League y descendidos

#LecceParma #SerieATIM



I nostri ragazzi hanno lottato fino alla fine. Non è successo. Ma l’amore per questa maglia non finirà mai. È solo un Arrivederci. A testa Alta. SE TIFI LECCE TIFI LECCE E BASTA #avantilecce #forzalecce pic.twitter.com/qMDcydVBUo