La emotiva carta de Ramos: se lesionó y no jugará ante Barcelona

Baja más que sensible para el Real Madrid. Sergio Ramos no volvió entero de su travesía con la Selección de España y de esta manera se perdería el partido ante el Barcelona por LaLiga, y toda la serie de cuartos de final de UEFA Champions League ante el Liverpool. Un dolor de cabeza enorme para Zinedine Zidane a la hora de pensar en el equipo titular.

El central fue titular con su país en la primera fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 que terminó en empate ante Grecia, luego descansó en la victoria frente a Georgia y entró desde el banco en el 3-1 frente a Kosovo, duelo en el que habría sentido la molestia que lo dejará fuera en un tramo más que importante de la temporada.

"La verdad es que llevo unas semanas bastante duras. Una intervención siempre es un parón deportivo y emocional. Por suerte, desde hace ya unos cuantos días me he ido encontrando mejor, pero en el fútbol como en la vida, la mala suerte también juega un papel", comenzó escribiendo en su cuenta personal de Instagram.

Para el dolor de los hinchas, siguió: "Ayer, tras el partido, me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo. Hoy me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular. Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís".

Para cerrar, avisó que seguirá cumpliendo a la perfección con su rol de capitán: "No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma". ¡Pronta recuperación, crack!

Lee También