Un club de Sudáfrica anunció la contratación de Agüero y trolleó a todos

Aunque desde hace un tiempo se especulaba que Sergio Agüero tenía los días contados en el Manchester City, ambas partes confirmaron en las últimas jornadas la noticia que no tardó en darle la vuelta al mundo: cerca de una década después de desembarcar en la Premer League junto a la ambición de hacer historia, el Kun dejará Los Cityzens a mitad del presente 2021.

Por lo pronto, a falta de más novedades relacionadas al ex hombre del Atlético Madrid, no quedan dudas a la hora de afirmar que no serán pocos los clubes que se pelearán por uno de los deportistas más emblemáticos de la historia de la Liga de Inglaterra.

Este jueves 1 de abril, sorprendiendo a propios y ajenos, el Cape Town City, club de Sudáfrica, anunció la incorporación del atacante argentino. Pese a que en primera instancia muchos tomaron la noticia como una confirmación, los usuarios de las redes sociales no tardaron en percatarse que la publicación fue llevada a cabo nada más ni nada menos que el Día de los Inocentes.

"Cape Town City se complace en anunciar el fichaje del delantero Sergio Agüero. El delantero firma un precontrato con los citizens y llega procedente del Manchester City, de la Premier League inglesa", manifestó el conjunto sudafricano, el cual todavía no confirmó que todo se trata de una simple broma.

