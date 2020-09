Bale habló de su paso por el Real Madrid y dejó en claro que no se arrepiente de nada

Poniéndole fin de forma provisoria a su ciclo como futbolista del Real Madrid, Gareth Bale finalmente tomó la decisión de salir del elenco de la Liga Española en el presente mercado de pases. Generando una auténtica revolución en Inglaterra, el crack de Gales optó por regresar a las filas del Tottenham.

Ya habiendo tenido su presentación como flamante incorporación del equipo comandado por José Mourinho, El Expreso de Cardiff ya se preparar para ponerse a las órdenes de The Special One y poder tener su tan ansiado regreso a los campos con los colores de los Spurs sobre su piel.

En diálogo con Sky Sports, el ex hombre del Real Madrid habló sobre su vuelta al Tottenham y manifestó: "Me siento decepcionado por saber que los fans no estarán en el estadio para mi regreso, creo que su recibimiento habría sido genial. Cuando llegas a cualquier club quieres que te vaya bien, ayudar al equipo lo máximo que puedas... Quiero aportar mi grano de arena y progresar".

Rememorando las épocas suyas como elemento del equipo de la Liga Española, Gareth manifestó que su pasó allí le sirvió para crecer y continuó: "Aprendes a estar frente a situaciones en las que te ves involucrado, y, obviamente, yo he estado bajo situaciones de una inmensa presión. Tuve gente en el estadio silbándome.... He aprendido a lidiar con ese tipo de cosas, a no tomarlas demasiado en serio ni demasiado a pecho. Es fútbol, algo que te encanta practicar y en lo que tienes que dar lo mejor de ti mismo. A veces eso es lo único que puedes hacer".

Replicando de forma negativa ante la consulta si guardaba algún tipo de arrepentimiento por acciones o dichos emitidos durante su ciclo como elemento Merengue, Bale cerró: "Solo quiero jugar al fútbol, eso es todo lo que puedo hacer y todo lo demás, todo lo que se diga desde fuera, escapa a mi control".

