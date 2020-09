Fiel a su estilo, Mourinho se metió en la polémica entre Bale y Zidane

Fueron muchas las temporadas que pasaron en las que Zinedine Zidane no tenía en cuenta a Gareth Bale para el primer equipo del Real Madrid, pero el galés no encontraba un nuevo destino que lo convenciera por lo que se mantenía en España sumando más polémicas fuera de la cancha que buenas actuaciones dentro del campo de juego.

Finalmente, entendió que lo más importante era buscar un lugar donde pueda estar en calma, siendo protagonista, y decidió retornar al Tottenham, club donde hizo su gran explosión como profesional antes de ponerse en la mira del 'Merengue' y escribir la historia que ya todos conocemos.

Ahora que cuenta con él, el que se animó a opinar del traspaso del atacante fue José Mourinho: "No he hablado con Zinedine pero creo que está feliz de que se haya ido y yo estoy feliz de que esté aquí. Gareth es feliz de estar aquí. Ojalá al final de la temporada estemos todos felices y se pueda quedar con nosotros", afirmó.

Luego, siguió con su punto: "Está muy feliz y la felicidad es muy importante en la vida, en el fútbol. Yo lo siento así en mi propia experiencia. Por supuesto que él no va a intentar jugar todavía. Vamos a tardar un poquito más, pero la manera que está trabajando con los médicos me hace pensar que cuando lo tengamos será el jugador que él es".

Ya enfocado en lo que será el duelo de manaña ante Shkendija por la clasificación a la fase de grupos de la UEFA Europa League, contó que Sergio Reguilón, el otro flamante refuerzo de los Spurs, no será tenido en cuenta: "Ni siquiera está en la lista de la UEFA porque sabíamos que no estaría listo para este partido, así que mantenemos la misma lista de la ronda anterior".

Y sobre Dele Alli, otra de sus estrellas, cerró: "Siempre he dicho que Dele tendrá su oportunidad. Viaja con nosotros. Tendrá la oportunidad de rendir y es importante que lo haga. Es importante que todos los jugadores lo hagan. Creo que se va a quedar, ahora hay una tendencia que cuando un futbolista rinde o no rinde se responsabiliza al entrenador porque le dio o no libertado. Siempre he sentido que el 99% de la responsabilidad es de los futbolistas. Yo, junto con el staff que trabajamos con el jugador, tenemos un 1%".

