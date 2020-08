Banega, después del título: "Me voy del club de mi vida"

Esta tarde, Sevilla e Inter se midieron en Koln por la final de la UEFA Europa League.

El formato, readaptado a la 'nueva normalidad', no afectó a quienes son los máximos ganadores del certamen.

De la mano de Julen Lopetegui, el equipo andaluz venció 3 a 2 a su rival y se coronó campeón por sexta vez.

Una de las grandes figuras de los de Nervión no fue otro que el argentino Ever Banega.

El futbolista emigrará a Arabia Saudita siendo el jugador emblema del equipo. Y se despidió de 'su' Sevilla con conmovedoras palabras.

"ES UN MOMENTO MUY EMOTIVO, PERO ESTOY TRISTE PORQUE ME VOY DEL CLUB DE MI VIDA"#FOXRadio | Éver Banega habló de sus sentimientos luego de ganar otra #EuropaLeaguexFOX. pic.twitter.com/YYHq0YGIH6 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 21, 2020

"Es un momento muy emotivo, y triste. Me toca marcharme del club de mi vida, pero me voy satisfecho y contento porque me voy con otro título. Mis compañeros me ayudaron a cumplir otro sueño", lanzó. ¡Crack!

