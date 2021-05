Messi no puede solo: Los números de Barcelona que dan la razón a Laporta para renovar el vestuario

Barcelona pasa por un momento de análisis, reflexión y sobre todo, planeación para lo que viene. Con Laporta ahora mismo reunido con Koeman y a la espera de lo que decida hacer Leo Messi con su futuro, los números dan la razón al presidente en cuanto a querer hacer una limpia en el vestuario. Y es que tras 55 partidos de una temporada donde ha ocurrido absolutamente de todo, el club firma su peor campaña en 13 años.

Si bien pudo conquistarse una nueva Copa del Rey de manera incuestionable, los números en Liga o Champions poco tienen de positivos. Por primera vez en más de una década, Barcelona no superó los 80 puntos por el campeonato nacional, algo que no vivía desde la temporada 2007-2008 y donde oh sorpresa, se dio la última revolución de Joan Laporta en el vestuario.

Los 67 puntos de aquella Liga dejaron al club por detrás de Real Madrid y Villarreal, enviándole a la fase previa de la Champions. Si bien en esta ocasión no tendrá que pasar por los encuentros que definen a los últimos clasificados para la fase de grupos de la Liga de Campeones, las sensaciones en cuanto al desgaste y el desbalance de la plantilla son similares. Igualmente, será la primera vez que el equipo no supere los 85 tantos en más de una década.

Ciclo cumplido vs. Generación dorada

No quedan dudas que habrá salidas que se piden a gritos, aunque podría haber algunas que dolerán tal y como ocurrió hace 13 años. Los Oleguer, Edmilson, Deco y Ronaldinho de aquella revolución podrían ser ahora Piqué, Sergi Roberto, Alba o Busquets. Con una nueva camada de jóvenes que piden pista y la necesidad de liberar algo de cupo en la masa salarial, todo apunta a que habrá jugadores que ante Éibar, hayan tenido sus últimos minutos como Culés.

Para finalizar, Barcelona firmó también una de sus campañas más pobres en el Camp Nou, donde solo sacó 38 de los 57 puntos posibles. Son justamente esos 19 puntos perdidos en casa los que en buena manera explican el derrumbe del equipo a la hora de pelear por el título.

Escenarios similares e historias parecidas se repiten 13 años más tarde con el mismo presidente al mando. ¿Podrá cumplir Laporta su palabra y realizar una nueva revolución?

