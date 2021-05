Barcelona: ¿Guerra interna entre los jugadores y dirigentes?

“Presión”, así cita Mundo Deportivo lo que se vive ahora mismo en el vestuario del Fútbol Club Barcelona. Luego de que Laporta anunciase que no le temblará el pulso para llevar a cabo una revolución, la noticia pasa ahora mismo por las reuniones que se vienen entre jugadores, agentes y dirigentes del equipo. Si bien las partes están dispuestas para negociar una salida, reducción de sueldo o renovación en cada uno de los casos, el miedo a una guerra interna tal y como ocurrió con Bartomeu es cada vez más latente.

Las frases del presidente sobre el final de un ciclo y que no le temblará el pulso para tomar las decisiones más difíciles no han caído del todo bien en la ciudad condal. Los jugadores saben que llevan en deuda un par de años, pero no creen ser los culpables de los últimos 24 caóticos meses que ha vivido el equipo. Con jugadores como Piqué, Alba, Busquets o Sergi Roberto sin su continuidad asegurada, en Barcelona cruzan los dedos para evitar una ruptura que dinamite el futuro del club a corto plazo.

Reducción de sueldo vs. Malgasto de dinero

Así están las cosas ahora mismo. De un lado está Laporta, quien asegura que para fichar habrá que vender y reducirse lo que entra en el bolsillo de cada uno. Del otro lado, un grupo e jugadores que no quieren renunciar a su salario producto de la desconfianza en cuanto a los últimos y millonarios fichajes hechos desde las oficinas. Tensión pura entre dos grupos que para sacar adelante el nuevo proyecto, no pueden ir cada uno por su lado.

Junto al director de fútbol Mateu Alemany, se espera que Laporta busque consenso con los jugadores de cara a evitar una revolución interna que frene todos los planes para darle una nueva cara a todo el equipo. Mientras tanto, ¿Qué opinará Messi de lo que puede ser el final de varios de sus compañeros dentro del club?

