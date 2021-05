Lo que necesitan Messi y Barcelona para ganarle LaLiga a Atlético y Real Madrid

El empate frente a los Colchoneros fue un paso atrás, no quedan dudas. A falta de 3 jornadas Barcelona perdió su gran chance de montarse al liderato de una Liga que no para de dar sorpresas. Con Atlético y Real Madrid por delante en la tabla, esto es lo que necesita el equipo de Ronald Koeman y Lionel Messi para levantar el título.

El empate entre Merengues y Sevilla da algo de respiro, pero sigue sin poner las cosas fáciles a los Culés. Con la mirada ya puesta en Levante, Messi y compañía empiezan a hacer cuentas sobre el final de un torneo para el infarto. El haber perdido el global de los encuentros ante Atlético y Real Madrid, complica bastante el panorama.

Un pinchazo y ‘medio’ de sus rivales

Si bien es cierto que una derrota de Colchoneros y Blancos le hace depender de si mismo, Barcelona no solo tendrá que ganar todo lo que viene para ser campeón. LaLiga ha marcado que para la presente edición no sea la diferencia de gol la que decidirá al mejor de los equipos igualados en puntos, sino justamente los resultados entre estos. El haber sacado 1 de 6 frente al Atlético y 0 en los Clásicos, hace que para ser campeón los hombres de Koeman deban superar en el acumulado a sus rivales.

El calendario invita a ser optimista, aunque la derrota frente al Granada la semana pasada confirma que más que nunca, no hay rivales fáciles en esta Liga. Con Levante, Celta y Éibar como últimos obstáculos, Barcelona evitará a rivales de mayor calibre como Real Sociedad, Villarreal y Athletic de Bilbao, quienes si serán enfrentados por Colchoneros y Merengues en las próximas semanas.

Pero Koeman y Messi cuentan con una carta a su favor. Si bien las dos últimas jornadas serán disputadas a horario único, Barcelona abrirá la fecha 36 el martes contra Levante en Valencia. El poder jugar primero que sus competidores es una ventaja desde lo emocional que los Blaugranas no pueden permitirse perder.

El empate frente al equipo del Cholo complica la vida de un Fútbol Club Barcelona que más que nunca dependerá de los rivales de Atlético y Real Madrid para levantar LaLiga. Con 9 puntos por delante y el deseo de ganar el doblete en uno de los años más difíciles del equipo, los Culés ya tienen claras las cuentas para hacerse el título. ¿Se les dará?

