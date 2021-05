Real Madrid v. Sevilla: El 'doble' penalti que ha puesto al VAR en el ojo de la prensa

Si algo le faltaba a una de las ediciones de LaLiga más igualadas e irregulares de los últimos años no era justamente lo que vimos anoche en Real Madrid vs. Sevilla. La polémica estallo luego de que el VAR pasase de cobrar un penalti en el área de los andaluces hacía la del local. Las críticas frente al arbitraje por falta de un reglamento claro no se hicieron esperar mientras que Atlético y Barcelona festejaron el 2-2 de Valdebebas.

El minuto 77 del choque de anoche será recordado por mucho tiempo. Un córner tirado por Sevilla impacta en la mano de un Éder Militao que al saltar de espaldas acabó tocando con su brazo el centro del equipo andaluz. En medio de las protestas, una contra infernal del Madrid terminó en penalti señalado por Martínez Munuera tras un derribo de Bono sobre Benzema.

El VAR llamó al árbitro para que revisase la primera jugada y dictaminara en que área debían enfrentarse pateador y portero. Tras unos minutos cargados de incertidumbre, fue Sevilla quien se benefició de una jugada que vuelve a poner a la tecnología en el ojo del huracán por la falta de un criterio claro en este tipo de jugadas.

Jugadas similares que no tuvieron el mismo dictamen

“Militao está de espaldas, el balón da primero en la espalda del jugador del Real Madrid y luego en el brazo. Totalmente involuntaria. Para mí no es una acción para señalar la pena máxima”, comentaron en MARCA. "Llevo mucho tiempo diciendo que el VAR va a acabar con el fútbol", llegó a decir el mítico narrador Manolo Lama. Pedrerol por su parte fue tajante: “El arbitraje en España es un desastre”.

Las críticas hacía al VAR han partido meramente por una falta de criterio que indigna a la prensa española. Un par de semanas atrás, Miranda vivía una jugada bastante parecida en Valdebebas (y con el mismo cuerpo arbitral en la tecnología) que no fue señalada como penalti. Cada uno tendrá su apreciación sobre ambas jugadas, pero mientras el reglamento no sea tajante, la polémica estará servida sobre la mesa.

A falta de 3 jornadas LaLiga arde. Atlético, Real Madrid y Barcelona son separados por tan solo 2 puntos. Con una fecha entre semana que se hará aún más intensa, las críticas en España contra el VAR son más fuertes que nunca.

