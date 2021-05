Barcelona podría perder a Sergiño Dest para duelo clave ante Atlético de Madrid

Este sábado 8 de mayo, Barcelona jugará un duelo clave para sus pretensiones de ganar el título de la Liga Española, cuando reciba en el Camp Nou al líder Atlético de Madrid, por la jornada 35, donde podría perder a uno de sus jugadores claves para su esquema, como es el defensor estadounidense Sergiño Dest.

El diario español AS, asegura que el lateral derecho viene arrastrando hace varias semanas complicaciones en su pierna derecha, como consecuencia de la molestia en el cuádriceps que sufrió a principios de temporada, los cuales vienen intensificándose desde la final de la Copa del Rey.

De hecho, la publicación señala que los dolores de Dest "han ido remitiendo, por lo que en principio ya no necesitará infiltrarse de cara al partido ante el Atlético de Madrid del sábado en el Camp Nou, aunque los médicos no descartan someterle a una nueva infiltración en el caso de que el jugador no las tenga todas consigo".

Sergiño Dest en duda vs. Atlético de Madrid



De todas maneras, no está confirmada la participación del estadounidense en la final de la liga española, ya que disputa el puesto con el canterano Sergi Roberto, aunque a juicio del técnico neerlandés Ronald Koeman, la opción de estar en el 11 titular se inclina por el nacido en Almere.

Si bien Barcelona ha debido prescindir en un par de encuentros de Dest, por estas molestias en su pierna diestra, lo concreto es que van a esperar hasta el último entrenamiento, este viernes, para confirmar su presencia en la oncena estelar que buscará sobrepasar en la Clasificación al Atleti.

Sergiño Dest en final de Copa del Rey (Getty)

